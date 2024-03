D’Angelo, cambi tattici. Si torna al modulo 3-4-2-1

Lo sfortunato infortunio all’attaccante Di Serio sottrarrà linfa vitale agli aquilotti sul fronte offensivo per almeno un mese e mezzo, una pericolosa criticità alla luce dei soli 26 gol realizzati dai bianchi (peggior attacco del torneo). Mister D’Angelo cercherà di sopperire al grave inconveniente operando qualche aggiustamento tattico, quale il ritorno al sistema di gioco 3-4-2-1 sperimentato con successo nelle gare contro il Pisa, il Catanzaro e la Ternana, nel primo caso con Verde e Kouda in versione di trequartisti laterali a supporto di Falcinelli, nelle altre due gare con Jagiello e Verde sempre a sostegno dell’ex attaccante del Modena. Possibile che nel match di sabato contro il SudTirol, D’Angelo riproponga questa soluzione che ha fornito riscontri positivi in termini di naturalezza dello sviluppo della manovra e di efficacia.

Vero è che questo ‘vestito’ tattico, ha fornito esiti sconfortanti nel match contro la Feralpisalò per una non buona interpretazione del dettato da parte di Verde, Moro e Falcinelli. Ma stante i riscontri negativi in termini di prolificità del 3-5-2, l’unico sistema che potrebbe elevare la media gol pare essere il 3-4-2-1, con la riproposizione di Verde (non al cento per cento) e Jagiello a ridosso di Falcinelli. Sul fronte difensivo, davanti a Zoet, dotrebbe essere confermato il trio Tanco, Hristov (convocato dalla Bulgaria) e Nikolaou, con Mateju e Elia ai lati. Quest’ultimo ha disputato un’ottima gara a Bari ed ha, sicuramente, più gamba in questo momento rispetto al rientrante Reca, che dopo oltre tre mesi di assenza dovrà gradualmente riprendere il ritmo partita. Al centro della mediana si candidano Nagy (convocato dalla Nazionale ungherese) e Salvatore Esposito, con Bandinelli e Cassata pronti a subentrare. Oltre a Di Serio, saranno ancora assenti Kouda e Wisniewski. Nel SudTirol mancheranno Arrigoni, Vinetot e Pecorino.

È evidente che per poter alimentare le speranze di salvezza lo Spezia dovrà assolutamente tornare alla vittoria, mettendo in campo non solo tecnica e tattica, ma anche tanto cuore e coraggio. Mister D’Angelo farebbe bene a proiettare in sala video il match di Lega Pro Spezia-SudTirol del 22 aprile 2012, nel corso del quale l’ex aquilotto Madonna, con un bolide da fuori area all’88’, riuscì a regalare ai bianchi una vittoria importantissima, frutto di una prestazione all’insegna della combattività ad oltranza. In sintesi, servirà una gara da Spezia, da ‘Picco’, che solo atleti di esperienza, abituati alle tensioni, potranno giocare. Sugli spalti vi sarà anche il presidente Philip Platek.

Infine, da segnalare, nelle fila dell’Ascoli, l’infortunio all’attaccante Mendes, a rischio per la gara contro lo Spezia.