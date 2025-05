D’Angelo guarda già al ritorno. "C’è ancora una partita da giocare. Non dobbiamo pensare al risultato»

E’ moderatamente soddisfatto mister Luca D’Angelo per il pareggio ottenuto dai suoi uomini, nella consapevolezza che domenica ci sarà il secondo tempo della finale: "Nel primo tempo abbiamo giocato meglio della Cremonese, nella ripresa l’inverso. È stata una partita equilibrata, giocata con grande tensione per la valenza del risultato. Domenica dovremo giocare la gara come è nelle nostre caratteristiche, a prescindere da questo 0-0 non dobbiamo pensare al pareggio e aspettare, non dovrà essere questo il nostro pensiero". Il tecnico si è poi soffermato sull’ottima performance difensiva dei suoi uomini: "Dal punto di vista tattico la squadra ha giocato una buonissima partita, aver concesso così poco alla Cremonese vuol dire che ha lavorato molto bene, tenendo presente che nel primo tempo siamo stati anche abbastanza pericolosi. Non siamo andati in campo con il pensiero delle ammonizioni, i giocatori diffidati sono stati bravi a giocare solo la partita e l’hanno fatto in modo superbo dal punto di vista difensivo, mettendo anche la tecnica". Infine alcune rassicurazioni: "Pio Esposito? Tutto ok, niente di particolare, ha preso solo un colpo, Reca e Salvatore una porzione di gara ce l’hanno nelle gambe". Un plauso speciale va a Giuseppe Di Serio, tra i migliori dello Spezia: "Oggi abbiamo fatto un’ottima partita a tutto campo, ma questo è stato solo il primo tempo. Sappiamo quello che ci aspetta. Personalmente esco sul finale di stagione, sono molto contento di come sto. Domenica giocheremo in casa, davanti ai nostri tifosi, che daranno una spinta in più per sostenerci. Il ‘Picco’ sarà una bolgia come è sempre stato".

Pensa già alla partita di domenica il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa: "Avremo un risultato soltanto, abbiamo sempre cercato di vincere le partite senza fare calcoli, dovremo andare a Spezia per cercare i tre punti. Non abbiamo vinto, ma meglio pareggiarla che perderla. Dispiace per le due occasioni delle quali potevamo approfittare. La partita è stata bloccata, una gara caratteriale, fisica, abbiamo affrontato una squadra fortissima che ha concesso poco, anche noi abbiamo fatto bene sul piano difensivo. Nella ripresa siamo stati meno contratti rispetto al primo tempo, gli episodi possono fare la differenza. Non siamo stati così veloci e fluidi nella prima frazione di gioco, come invece siamo stati nella ripresa. Queste sono partite bellissime, che abbiamo la fortuna di giocare, splendido lo stadio tutto pieno, compreso il settore ospiti. Il ‘Picco’ sarà alla stessa maniera". Non è mancata una riflessione sull’assenza di Ravanelli: "Può avere un po’ destabilizzato. Mi dispiace anche per Castagnetti".

