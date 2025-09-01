D’Angelo guarda il lato positivo. "Nessun rischio in un match difficile. La sosta servirà a ricaricare le pile»

Lo 0-0 con il Catanzaro muove la classifica e fa intravedere qualche spiraglio di luce, nonostante la miglior condizione atletica dello Spezia Calcio sembri ancora lontana. "È stata una partita equilibrata – sottolinea mister Luca D’Angelo – nel primo tempo abbiamo avuto alcune buone occasioni. Mentalmente non era una gara facile, contro un avversario che vanta giocatori brillanti e tecnici. Poi è ovvio che quando si gioca con un modulo come il nostro e siamo costretti ad impiegare Mateju in un ruolo non suo, gli sbocchi sono minori". Proprio al giocatore ceco rivolge parole di elogio: "È stato uno dei migliori in campo. È un giocatore forte nella fase difensiva, ha grande tempismo ed intelligente: dove lo metti fa sempre il suo". Da sottolineare la buona prova difensiva di una squadra che ha subito ben poco. Difesa che da ieri ha un tassello in più, il 19enne Fellipe Jack dal Como (di cui riferiamo a parte). "I nostri avversari non hanno mai tirato in porta e questo è un dato di fatto. Era comunque importante ripartire dalle nostre fondamenta, ossia una fase difensiva ineccepibile. Per il resto dovremo pensare a recuperare gli infortunati e ad alzare la condizione atletica di alcuni giocatori, soprattutto quelli che non hanno potuto concludere a pieno il ritiro. In questo la sosta per le nazionali potrà rivelarsi molto utile". Il tecnico aquilotto si sofferma anche sui singoli: "Candela ha disputato una gara attenta, così come Cistana. Con la Carrarese avevamo subito tante azioni di contropiede, questa volta siamo andati molto meglio. Sono molto soddisfatto dei miei giocatori, anche di quelli che sono subentrati". Sul reparto offensivo: "Ho a disposizione 4 attaccanti iversi sui quali conto molto. Ho inserito Soleri che era fuori da tempo e sta migliorando la condizione. Vlahovic? Lo stiamo recuperando. E’ più da area da rigore, è entrato col piglio giusto". Sulla mancanza di un cambio di passo precisa: "In realtà credo che Candela abbiamo proprio quella caratteristica, così come Vignali, Aurelio e Beruatto. Due, però, erano fuori e Beruatto stesso non giocava da 3/4 mesi. Quando saremo al completo torneremo ad essere la squadra che conosciamo e anche sulle fasce saremo meno ’frenati’".

Il capitano Petko Hristov è uscito sofferente dal campo, ma rassicura sulle sue condizioni: "Sto bene, niente di preoccupante. Sono molto contento della prestazione perché abbiamo giocato da squadra. È vero è mancato il gol, ma era importante dimostrare una reazione dopo la sconfitta contro la Carrarese e mettere in campo coraggio. Abbiamo parlato tanto in settimana del fatto che ognuno deve prendersi la responsabilità. Ci è servito per conquistare un punto importante per ripartire". A chi parla di momento di difficoltà risponde: "Siamo tranquilli e non cerchiamo alibi. Siamo scesi in campo con la testa e l’atteggiamento giusto. Personalmente devo ancora trovare la condizione migliore, perché nel precampionato ho avuto un piccolo fastidio. Mi è mancato un po’ il ritmo della partita. Approfitterò della sosta per recuperare al meglio". Sul nuovo compagno di reparto Andrea Cistana ha solo parole di fiducia: "Si è inserito subito bene, ma ovviamente bisogna trovare la giusta intesa per giocare insieme. Stare a sinistra con il piede destro non è semplice. Sta capendo i movimenti dei difensori e sta facendo bene".

Ilaria Gallione