D’Angelo, idee chiare: "Spezia la mia priorità"

"Ho il contratto con lo Spezia, la mia priorità è ovviamente il club bianco". Mister Luca D’Angelo, ieri mattina presente al Coach Experience di Rimini, al microfono di Andrea Capretti di Radio Sportiva, ha chiarito i suoi intendimenti sul futuro: "Dovrò parlare con la società per capire se vorranno tenermi e poi occorrerà vedere se le idee di calcio collimeranno". L’Omone ha, altresì, sottolineato: "Per me non è mai una questione di stimoli, perché qualora fosse così starei a casa. È solo un discorso di programmazione e di uomini. La voglia di ricominciare ce l’ho sempre". Parole chiare, all’insegna della concretezza com’è nel dna del tecnico abruzzese, poco avvezzo alla forma, molto di più alla sostanza. Le dichiarazioni di D’Angelo confermano come il suo futuro sulla panchina delle Aquile non sia legato alle motivazioni, ma ai programmi. Fermo restando che lo Spezia ha già espresso la volontà di proseguire con il tecnico abruzzese, occorrerà trovare una sintesi sulla pianificazione.

È chiaro che, dopo l’ottimo campionato appena concluso, al quale hanno fatto seguito le dichiarazioni volte a "un futuro luminoso" del patron Thomas Roberts e del presidente Charlie Stillitano, l’asticella delle ambizioni nell’ambiente sportivo sia cresciuto oltre la soglia della salvezza. Le aspettative di tutti sono tante e D’Angelo da uomo esperto di sport, ne è consapevole: ne consegue che per arrivare a obiettivi importanti siano necessari progetti tecnici di pari spessore, ergo investimenti su giocatori in grado di rafforzare la squadra. A margine, D’Angelo è tornato sulla dolorosa sconfitta contro la Cremonese: "Dobbiamo metabolizzare il ko, ma nello sport ci sono sempre altre opportunità". Sollecitato sul week-end sportivamente drammatico vissuto a seguito delle sconfitte dell’Inter di cui è tifoso e del suo Spezia, ha replicato: "Ho retto la botta, sia l’Inter che lo Spezia sono squadre che fanno soffrire i propri tifosi".

Infine, non è mancato un pubblico apprezzamento a Pio Esposito che, con l’avvento di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, suo ex allenatore nella Primavera nerazzurra, potrebbe restare in prima squadra: "È pronto per il grande salto, ha ottime qualità tecniche, fisiche e mentali". L’allenatore abruzzese, stasera con ogni probabilità assisterà alla finale play-off di Serie C Pescara-Ternana, in programma allo stadio ‘Adriatico’: durante l’evento di Rimini D’Angelo ha tenuto una lezione sul 3-5-2 e la fase difensiva, visto che con il suo Spezia ha chiuso il campionato con la migliore difesa.

Fabio Bernardini