D’Angelo non ha azzeccato la formazione. Il pubblico del Picco si merita un bel 10

ZOET 6: incolpevole sui gol di Felici e La Mantia.

VIGNALI 6: suo il primo sussulto della partita, con un bolide da fuori che si perde di poco a lato. Il resto è normale amministrazione (58’ NAGY 6: apporta corsa e sostanza).

HRISTOV 5,5: prestazione non indimenticabile, non salta benissimo in occasione del gol di Felici, ma è comunque sbilanciato in modo netto da Manzari, un fallo che l’arbitro avrebbe dovuto sanzionare.

NIKOLAOU 5,5: sorpreso dalla penetrazione vincente di Felici, non fa la differenza sul fronte difensivo.

MATEJU 5,5: così così nel frenare le incursioni di Tonetto, è contratto, poco propositivo e impreciso.

ESPOSITO S. 6: segnali di dinamismo e reattività, ci prova con un tiro da fuori respinto da Pizzignacco, per poi metterci una pezza sulla conclusione a botta sicura di Manzari (80’ ESPOSITO P. s.v.: il tempo di un colpo di testa di poco alto sulla traversa).

JAGIELLO 5: dirottato al centro della mediana, guerreggia con Kourfalidis con scarse fortune, faticando ad esprimere le sue qualità offensive (70’ BANDINELLI s.v.).

CASSATA 5: sulle prime prende bene le misure del dirimpettaio Felici, per poi perdere le misure alla distanza. La Mantia gli prende nettamente il tempo per il gol del raddoppio.

VERDE 5: palleggio e tecnica fini a se stessi, troppo distante dalla porta, non incide nell’economia della gara. Non fa onore alla sua classe la conclusione dal limite facile preda di Pizzignacco (70’ CIPOT 5: non entra mai nel vivo dell’azione).

FALCINELLI 6: si avventa su ogni pallone con ferocia ma stentano gli automatismi con i compagni di reparto. Sfiora il gol con un colpo di testa che fa la barba al palo, per poi reclamare un rigore (58’ DI SERIO 5,5: si vede solo per un’accelerazione con annesso tiro-assist).

MORO 4,5: avulso dal gioco, impacciato, in ritardo costante sulle seconde palle, va in confusione alla distanza sbagliando anche giocate elementari. Prova a rialzare la testa nella ripresa con una conclusione a botta sicura deviata in angolo da Kourfalidis, per poi ritardare la deviazione vincente sul tiro di Di Serio.

ALL. D’ANGELO 5: non azzecca la formazione iniziale lasciando in panchina Nagy e Di Serio, posizionando Moro e Verde troppo distanti dalla porta, con Jagiello in mediana. Una finale da vincere si tramuta in un incubo.

ARBITRO BARONI 4: è protagonista di errori in serie, sia di posizionamento che di interpretazione. Convalida un gol irregolare per un’evidente spinta di Manzari su Hristov in occasione del gol di Felici, per poi soprassedere su un intervento dubbio, passibile di rigore su Falcinelli. Non è coadiuvato bene dall’assistente lato gradinata che non si avvede di un clamoroso fuorigioco in occasione del gol di Manzari, poi annullato dal Var.

PUBBLICO 10: si salvano solo i settemila supporter bianchi con il loro tifo incessante per 95’.