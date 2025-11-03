D’Angelo: "Peccato, ci siamo difesi bene" . Fiducia al tecnico, in panchina contro il Bari

Luca D’Angelo sarà sicuramente sulla panchina dello Spezia nel match in programma venerdì sera al ’Picco’ contro il Bari. Piena fiducia al tecnico aquilotto in vista della non facile sfida con i pugliesi. Nel dopo-gara dell’U-Power Stadium tanta amarezza per un risultato nato da un episodio sfortunato, in un match comunque interpretato nella maniera giusta dallo Spezia contro un avversario di grandissimo valore. Parte proprio da questo aspetto Luca D’Angelo nell’analisi del match. "Una buona partita contro una squadra molto forte come il Monza. Nel complesso la nostra difesa è stata sempre ordinata". Poi l’errore di Sarr che ha spianato la strada a Ravanelli per il gol della vittoria dei biancorossi di casa "ma – prosegue D’Angelo – da lì in poi avevamo più di mezz’ora per recuperare il risultato, non voglio colpevolizzare nessuno". Capitolo assenti, molti ieri a Monza. "Mancavano tanti giocatori – prosegue D’Angelo – anche alcuni di quelli scesi in campo non erano al meglio della condizione" malgrado questo "l’atteggiamento è stato quello giusto" sottolinea il tecnico aquilotto. "È stata una partita combattuta, fra quelle giocate finora di sicuro una delle migliori per intensità. Fino all’ultimo abbiamo provato a riportarla in equilibrio, ma un po’ la stanchezza e la situazione in classifica hanno reso tutto più difficile, specie contro una squadra forte come il Monza". Due partite, due errori purtroppo decisivi di Sarr. "Dopo ogni partita – sottolinea D’Angelo – la tendenza è a non parlare, ognuno si tiene le sue sofferenze. In questo momento mi immedesimo in lui, è un portiere forte e un ragazzo coscienzioso. E non fa parte di me colpevolizzare un singolo". Luca Vignali mastica amaro per il risultato ma guarda alla "buona prestazione della squadra su un campo difficile come Monza, ci siamo difesi con ordine e alla fine siamo stati puniti da un episodio sfortunato. Ma la squadra c’è è lo ha dimostrato, lo spirito è quello giusto"

Ben altro umore nello spogliatoio dei padroni di casa, c’è soddisfazione nelle parole del tecnico del Monza Paolo Bianco. "Sono molto contento, abbiamo fatto una prestazione solida. La squadra ha avuto pazienza nel corso del match e avrebbe meritato anche più gol. L’atteggiamento è stato quello giusto fino alla fine. Nel primo tempo siamo stati un po’ lenti, poi abbiamo corretto qualcosa a livello tattico. Lo Spezia? E’ forte, subisce poco e ha giocatori molto più forti della sua attuale classifica". Un successo che mantiene i brianzoli a un punto dalla vetta. Bianco però getta acqua sul fuoco. "Troppe vittorie sono pericolose. Dobbiamo continuare così, senza adagiarsi troppo". Un po’ di rammarico per l’espulsione di Izzo: "Volevo cambiarlo proprio pochi secondi prima del ’rosso’...".

Claudio Masseglia