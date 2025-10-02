D’Angelo recrimina sull’occasione sprecata: "Primo tempo nostro, dovevamo fare più gol"

Il pareggio in casa della Reggiana è un’occasione sprecata, ma alla luce dell’espulsione di capitan Hristov viene visto sotto un’ottica diversa: "Il fallo d’espulsione ci poteva stare. A quel punto ci siamo schiacciati – spiega mister Luca D’Angelo – e l’avversario ha avuto una spinta adrenalinica. In inferiorità numerica non è mai facile. Nel primo tempo c’è stato un netto dominio nostro, ma dovevamo fare più gol. Non abbiamo mai rischiato, ma il rosso, soprattutto a livello psicologico, ha cambiato tutto e abbiamo subito l’1-1. Poi abbiamo retto e abbiamo avuto anche un’occasione clamorosa con Salvatore Esposito su punizione".

Una condizione, quella dell’uomo in meno, già vista con la Carrarese e pochi giorni fa con il Venezia: "Su 6 partite ne abbiamo giocate 3 in 10 uomini, una per 83 minuti e due per più di 50. Così diventa difficile, anche perché non siamo in un grandissimo momento". Lapadula in avanti e Sarr in porta sono sembrate mosse decisive: "Ho deciso di far giocare Sarr perché l’ho visto più tranquillo mentalmente, ma non vuol dire che giocherà con il Palermo. Posso permettermi di alternare i tre portieri perché sono tutti forti. I titolari li scelgo sempre in base al tipo di partita e questa pensavo che fosse adatta a Lapadula che, oltre al gol, ha infatti fatto benissimo. Sostituirlo è stato un peso enorme per noi".

L’attaccante italo-peruviano, sempre sostenuto dai tifosi, ha messo in campo grande personalità, realizzando il gol del momentaneo vantaggio. "Sono stato chiamato in causa – spiega Gianluca Lapadula – e ci tenevo tantissimo a dare una mano a tutta la squadra. Ringrazio tantissimo per l’affetto che ricevo da tutta Spezia sin da quando sono arrivato perché mi sento apprezzato. Onesta e precisa la sua analisi della gara: "Da attaccante dico che dovevamo fare il secondo gol. Mi prendo la responsabilità per questo perché quando arrivano tante palle davanti devi essere letale.

L’espulsione? Può capitare a tutti, dobbiamo parlare tra di noi senza bisogno di attaccare qualcuno. L’anno scorso è successo a me, so come ci si sente, ora è accaduto al capitano che è un grandissimo esempio. Dovremo, però, cercare di cambiare rotta". Più diplomatico sul compagno d’attacco che preferisce al suo fianco: "Davanti siamo in cinque e c’è grande fiducia tra di noi. Sta al mister, a cui va sempre il nostro appoggio, fare le scelte. Io e Soleri abbiamo fatto una buona partita. Ma mi trovo alla grande anche con Di Serio, con cui ho giocato a Benevento, con Artistico (che in allenamento ha la voglia giusta) e con Vlahovic".

Ilaria Gallione