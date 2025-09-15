D’Angelo si tiene stretta la prestazione: "Determinati e grintosi, va bene così"

Alla fine del match di Empoli Luca D’Angelo è soddisfatto della prestazione della sua squadra. "Ho visto uno Spezia attento e pimpante contro un avversario forte. Bene tutti i singoli. C’è stata la giusta determinazione ed è stato curato molto l’aspetto caratteriale. Abbiamo fatto un primo tempo molto buono in cui avremmo potuto creare qualcosa in più. Nella ripresa abbiamo incassato un gol rocambolesco, Popov è stato bravo, ma non credo che volesse calciare proprio lì. Dopo il loro pareggio abbiamo sofferto per qualche minuto, ma poi la squadra è tornata a creare buone occasioni". Qualche passo in avanti lo Spezia l’ha fatto vedere ed è su questo che si sofferma il tecnico aquilotto: "Abbiamo giocato come dovevamo contro un avversario di tutto rispetto, che aveva fatto bene nelle prime due partite e che con noi a tratti è andato in difficoltà". Quell’entusiasmo in attacco tanto richiesto in settimana si è intravisto, considerando che più volte la squadra è andata vicina al gol: "Abbiamo avuto diverse opportunità e sul tiro di Artistico è stato bravo Fulignati a rimanere fermo fino all’ultimo. Poi la conclusione di Di Serio è stata respinta ad un metro dalla linea. Non posso che dire che da parte di tutti la prestazione c’è stata. All’ultimo abbiamo anche avuto delle defezioni visto che Kouda ha preso una botta in rifinitura e che Candelari ha avuto un indolenzimento all’ileopsoas. Non potevamo di certo rischiarli".

Sul gol dell’Empoli il mister non dà colpe a Mascardi: "Non è un suo errore. La traiettoria di Popov era stranissima ed è scesa proprio sotto l’incrocio dei pali. Era imparabile". Parole di soddisfazione le rivolge anche agli esterni: "Sia Candela che Beruatto si sono ben comportati. Ceesay è un giocatore forte e i nostri lo hanno coperto bene, dimostrando di essere incisivi anche in fase offensiva. Adesso speriamo di recuperare Vignali, Kouda, ed Aurelio per la prossima sfida perché sono giocatori determinanti".

Una nota di merito va a Przemislaw Wisniewski che in difesa ha giganteggiato: "Ha grande voglia di mettersi in mostra, giocandosi il Mondiale con la Polonia, Per me non è una novità perché è stato un giocatore fondamentale anche lo scorso anno. Così come il Catanzaro anche con l’Empoli si è rivista un’ottima solidità difensiva". Anche Francesco Cassata analizza il match e la sua prestazione personale: "Abbiamo giocato una bella partita su un campo difficile. Sono soddisfatto della mia prova e di quella della squadra. Il campionato di serie B è difficile e per questo dovremo lavorare sodo, come abbiamo fatto in queste ultime due settimane, lottare, soffrire e portare punti a casa". Sul gruppo precisa: "La squadra è forte e tutti dimostrano un grande attaccamento alla maglia che nei momenti di difficoltà potrà fare la differenza".

Ilaria Gallione