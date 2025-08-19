D’Angelo soddisfatto della prestazione: "Ma dobbiamo trovare la nostra identità"

Soddisfazione nelle parole di mister Luca D’Angelo: "A prescindere dai rigori, la squadra per 70’ ha fatto molto bene, ha creato tanto, sia nel primo tempo che nella ripresa dove ci sono stati due salvataggi sulla linea della porta. I blucerchiati sono venuti fuori sul finire della partita, sarebbe stata una beffa la sconfitta. Poi ai rigori sono stati bravi i rigoristi e Mascardi. La prestazione dei ragazzi mi ha soddisfatto contro una squadra di valore qual è la Sampdoria, composta da giocatori importanti. La condizione, a questo punto, deve essere necessariamente già buona".

Tra le note positive l’eccezionale risposta del pubblico, con oltre settemila tifosi sugli spalti: "I nostri supporter già con la campagna abbonamenti hanno dimostrato il loro grande attaccamento, venire poi allo stadio, il 18 agosto, alle 18.30, così in massa, attesta la grande coesione tra noi, loro e la società. E questo è fondamentale".

Il tecnico aquilotto si è, quindi, soffermato sui singoli: "Artistico ha fatto un bel gol in un’azione dove lavoriamo molto, sappiamo che abbiamo giocatori sull’esterno pronti a inserirsi, Candela è stato bravo a crossare. Mascardi ha fatto bene, sul primo gol la deviazione lo ha un po’ ingannato, poi ha fatto una buonissima parata su Benedetti ed è stato bravissimo ai rigori".

Circa le possibili defezioni in vista del derby con la Carrarese, il tecnico ha precisato: "Hristov sta bene così come tutti gli altri giocatori, tranne Vignali e Bandinelli. Siamo vogliosi di giocare la gara contro la Carrarese alla quale i tifosi tengono in maniera particolare".

Infine, un inciso sulla squadra: "Abbiamo perso parecchi giocatori come Reca, Elia, Pio Esposito, i due portieri, e in più abbiamo fuori Bandinelli e Vignali, dunque dobbiamo trovare la nostra dimensione che ancora non abbiamo perché abbiamo cambiato molto. Deve essere motivo di soddisfazione per i tifosi avere due ragazzi del settore giovanile in prima squadra e tre spezzini, dobbiamo trovare la nostra identità con gente che tiene allo Spezia".

Entusiasta Gabriele Artistico: "L’ho cercato tutta l’estate questo gol, in questo stadio, sapete quanto ci tenevo. Mi è venuto istintivo andare a esultare sotto la tribuna perché c’era la mia famiglia. Complimenti davvero ai tifosi per il loro sostegno".

Un gol alla Pio Esposito di cui indossa la maglia numero nove: "Pio è un grande bomber che è giusto giochi in Serie A, un ragazzo che stimo moltissimo. Poi penso che ognuno abbia la sua carriera, non mi pesa aver ereditato una maglia come la nove, anzi ne sono felicissimo, il calcio è fatto di responsabilità".

Fabio Bernardini