D’Angelo soddisfatto della reazione della squadra. Verde: "Vedere noi e i tifosi in questa situazione fa male. Non la meritiamo». "Spero che la vittoria ci dia più tranquillità»

Vittoria fondamentale per lo Spezia contro il SudTirol. Meritata e voluta, giocata con intelligenza e con il cuore. Non è stato semplice, ma alla fine i tre punti sono arrivati. Tante le considerazioni del dopo partita, tanti gli episodi su cui discutere. La vittoria mette pressione alle squadre che dovranno giocare, sopratutto l’Ascoli impegnata nel posticipo a Genova contro la Sampdoria. Ora c’e da godersi una vittoria sofferta. Reazione da squadra, paure scacciate dopo il pareggio degli avversari. Insomma tre punti che vedono lo Spezia in lotta per la salvezza diretta. E a soli sette punti dai play off. Non sono l’obiettivo, ma dimostrano quanto in B nulla è mai scontato. Capitolo a parte l’arbitro Di Marco: mancano alcuni cartellini, primo tempo ha concesso tutto, ripresa nulla. D’Angelo sempre onesto e misurato, anche se non nasconde la gioia per la vittoria.

Cosa le è piaciuto e cosa occorre migliorare?

"Intanto abbiamo meritato la vittoria, Zoet non ha fatto praticamente nessuna parata, solo sul rigore, abbiamo interpretato bene le situazioni, giocando da squadra. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma tutti hanno dato quello che potevano e quindi siamo soddisfatti. Partita sporca e difficile, ma non abbiamo mai perso la testa. Ci siamo spaventati dopo il loro pareggio, ma abbiamo subito reagito. Ci siamo abbassati troppo, ma con una classifica cosi si gioca timorosi. Spero che la vittoria ci tolga qualche preoccupazione. Occorre essere più tranquilli in alcuni momenti della partita. Ma oggi siamo soddisfatti. Vittoria meritata e importante".

Mister lei che è sempre cosi misurato, un giudizio sull’utilizzo del Var.

"Credo che sia troppo utilizzato, non dà serenità ai giocatori e peggiora spesso le cose".

Un Verde straordinario, però l’attacco stenta con gli altri protagonisti.

"Verde è un grande talento, si è messo a disposizione della squadra e può essere l’uomo in più. Non è un problema di gol, i miei attaccanti oggi sono stati i migliori in campo. Falcinelli e Pio Esposito hanno giocato davvero bene. Oggi comunque tutta la squadra ha risposto alla grande. Da domani cominciamo a pensare alla prossima, perché ancora non è stato fatto nulla". Verde, ci racconti il gol e quanti più belli ne ha fatti?

"Non lo so, bel gol, contento per i tifosi, vedere noi e i tifosi in questa situazione fa male. Non la meritiamo".

Con questa qualità, con questi giocatori come fa lo Spezia ad essere in questa situazione?

"Quando retrocedi, si spegne la lampadina, abbiamo cambiato tanto. Ora il gruppo c‘è e sta facendo benissimo. Per Falcinelli spero che arrivi presto al gol e che ci tiri fuori da questa situazione che non meritiamo".

Valente del SudTirol, poche parole ma accetta la sconfitta.

"Non abbiamo fatto bene all’inizio del 2° tempo, sbagliato troppo in fase di impostazione".

