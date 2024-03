D’Angelo vuole la concentrazione: "Dobbiamo giocare da squadra"

Poche ore alla sfida contro il SudTirol oggi al Picco (ore 14), dalla quale passano molte delle speranze di salvezza tentando di evitare i play-out, con i tifosi aquilotti che dovranno essere l’uomo in più per davvero. I sostenitori del SudTirol saranno 53. Dopo la sconfitta contro la FeralpiSalò e il buon pari a Bari, ora lo Spezia è chiamato a quattro sfide da dentro o fuori. Oggi il SudTirol, poi Reggiana a Reggio, dopo la sosta due casalinghe contro Ascoli e Lecco. Non si scappa servono almeno 10 punti.

Come arriviamo a questo mese decisivo e il dopo Bari?

"A Bari siamo passati in vantaggio ma preso gol troppo presto – dice mister D’Angelo – poi abbiamo attaccato, cambiato qualcosa ma non siamo riusciti a fare gol. L’infortunio di Di Serio che ci dava profondità ha complicato le cose. Ma avremo comunque meritato di più".

Ora torniamo a giocare in casa, situazione simile alla partita contro la FeralpiSalò?

"In quella partita non abbiamo fatto bene complessivamente come squadra, non siamo riusciti a capire che tipo di partita era, ci siamo spaventati dopo il loro gol annullato per fuorigioco poi non siamo piu riusciti ad entrare in partita. Speriamo di interpretarla al meglio e non fare gli errori di mercoledi scorso. Sappiamo l’importanza e siamo convinti tutti di fare bene".

Di Serio mancherà e altre situazioni infortunati.

"Di Serio è un assenza importante, purtroppo non lo avremo, Reca sta recuperando, si sta allenando. (Ma non è stato convocato n.d.r.) Da valutare Jagiello che ha avuto qualche problema intestinale e solo oggi capiremo se potrà giocare".

Nove, dieci punti nelle prossime quattro partite con tre in casa. E scontri diretti.

"Giocare bene contro il SudTirol, senza pensare alle partite successive. Le gare sono tutte uguali e difficili, non conta il nome dell’avversario. Dipenderà da noi e da come entreremo in campo. Oggi la priorità è il Sud Tirol. Da domani cominceremo a pensare alla Reggiana, poi la sosta dove speriamo di recuperare al meglio alcuni giocatori". Elia più avanti, mancando Di Serio, è una opzione?

"Valuteremo tutte le varie possibilità, Elia può giocare in diversi ruoli. E ci da diverse possibilità di utilizzo".

Difesa, trovato l’assetto giusto con Matjeu?

"Anche in questo caso abbiamo diverse scelte, Matjeu a Bari a parte il gol ha fatto bene. Anche Tanco ha fatto bene e rientra Gelashvilii. Ma dobbiamo giocare da squadra".

Partita tipo Cittadella, o diversa? E che modulo?

"Senza entrare nel particolare, vedremo, ma sarà una partita diversa, il SudTirol aspetta e riparte e fa molta densità, dovremo avere la giusta intensità e concentrazione per cercare il successo. Il Picco ci darà una mano, ma starà a noi cercare sempre di giocare senza paura e concentrati".

Probabile undici iniziale, con il dubbio Jagiello (3-4-2-1): Zoet, Tanco, Hristov, Nikolaou, Mateju, Esposito, Nagy, Elia, Verde, Jagiello, Falcinelli.

Marco Zanotti