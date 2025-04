Daniele Verde torna al 'Picco': emozioni e ricordi indelebili con lo Spezia

La partita del cuore, quella che inevitabilmente susciterà emozioni forti e ricordi indelebili. Il ritorno di Daniele Verde al ‘Picco’ non sarà banale, all’attaccante napoletano si legano ricordi tecnici e affettivi forti, costruiti in quattro anni di sua militanza con la maglia bianca, dal 2020 al 2024, tre dei quali passati in Serie A e uno in cadetteria. Sono 118 le presenze del 28enne attaccante napoletano con lo Spezia, vale a dire il club con il quale ha militato di più nella sua carriera, con 29 gol all’attivo e nove assist. Da tramandare ai posteri la rete meravigliosa, in rovesciata, realizzata contro la Lazio, scolpiti nella memoria i gol decisivi contro la Sampdoria (Serie A 1-0, 23-1-2022), l’Udinese (Serie A 2-3, 14-5-2022), il Pisa (Serie B, 2-3, 27-1-2024).

Nel momento del suo passaggio alla Salernitana, l’estate scorsa, Verde affidò al suo profilo Instagram il suo sentito saluto a Spezia: "Chi mi conosce sa che sono sempre sorridente e pronto allo scherzo, ma ora faccio fatica ad esprimere i miei sentimenti – scrisse – Il calcio va al di là di un pallone, terminare il mio percorso giocato in questo spogliatoio e nel sentimento di questa città è stato un onore. Mentre scrivo l’emozione è palpabile e non so nemmeno da dove cominciare a comunicare la mia gratitudine e il mio ringraziamento. Grazie a tutti, presidente, direttore, mister, staff, compagni di squadra che mi hanno regalato emozioni uniche e tifosi. Grazie a tutte quelle persone, e sono parecchie, che in questi quattro anni ho avuto la fortuna di conoscere, quegli amici che oltre al calcio mi hanno regalato sempre qualcosa di nuovo, che mi hanno fatto sentire a casa nonostante la distanza".

"Il vostro amore e la vostra pazienza mi hanno permesso di vivere il mio sogno – concluse – non avrei potuto desiderare un supporto migliore nei momenti belli e in quelli meno belli. Ho vissuto il viaggio più bello, imprevedibile e stimolante. Una ‘montagna russa’ di eventi, fatto di tante vittorie ma altrettante cadute che non avrei superato se non avessi avuto tutti voi al mio fianco. Vi porterò sempre nel cuore, come il più prezioso dei tesori. Grazie di tutto. È stato un onore e un privilegio essere il vostro capitano". Scontati, giovedì prossimo, gli applausi di tutto lo stadio all’ingresso in campo di Verde che, lo ricordiamo, prima del suo trasferimento alla Salernitana, aveva rinnovato il contratto con lo Spezia fino al 2027 per consentire al club bianco di patrimonializzare dalla sua cessione. Verde è passato ai campani con la formula del prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo alla Salernitana. Obbligo di riscatto da parte della società granata previsto al verificarsi di determinate condizioni, ovvero in caso di promozione in Serie A o al raggiungimento di 25 presenze con dieci gol, con lo Spezia che beneficerebbe di circa 1,5 milioni di euro dal trasferimento.

