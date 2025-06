DIRETTORE SPORTIVO. Melissano rinnova fino a giugno 2027: "Questa è casa mia»

"Sono orgoglioso di poter proseguire il mio lavoro a Spezia, per me questa città è una seconda casa". Stefano Melissano commenta così il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027, il giusto premio alle sue competenze e al suo attaccamento. Per Melissano sarà la quinta stagione nel sodalizio aquilotto. Arrivato nel 2020 come collaboratore del ds Mauro Meluso, con una storica salvezza in A, Melissano è tornato a lavorare nel club bianco, dopo l’intermezzo nella Fiorentina, nella stagione 2022-23 con il ds Riccardo Pecini, per poi affiancare in corso d’opera Eduardo Macia. Con l’allontanamento di quest’ultimo nell’agosto 2024, Melissano è stato promosso direttore dell’area tecnica aquilotta. Il presidente Charlie Stillitano ha spiegato i motivi che hanno spinto la proprietà americana a rinnovare il contratto. "Melissano ha dimostrato il suo valore eccezionale di direttore sportivo. Siamo orgogliosi di poter proseguire il cammino insieme per continuare a costruire una squadra competitiva, in grado di avere solide basi per traguardare il successo e la sostenibilità del club nel lungo periodo". Melissano ha aggiunto: "Le sfide sono state occasioni di crescita che ci hanno consentito di creare fondamenta solide. Lavorerò come sempre, mettendo in campo onestà, impegno, sacrificio, fame. Voglio dare il mio contributo per rendere orgoglioso un popolo che mi ha fatto sentire un suo elemento".

Fabio Bernardini