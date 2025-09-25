Don Bosco Spezia Calcio
La festa di apertura stagionale al campo “Cimma“ "Dal 1952 manteniamo immutata la nostra identità".
Grande partecipazione al campo sportivo Cimma per la festa di apertura stagionale del Don Bosco Spezia Calcio. "Sono molto fiero della nostra società – afferma il vicepresidente Alfredo Iandoli – che probabilmente rappresenta un caso quasi unico in provincia. Dal 1952 ha mantenuto sempre la propria identità, senza necessità di fusioni, cambi di nome o altro ancora. Il tutto ottenuto, peraltro, con tanto di risultati ed impegni sociali. Ora vedremo di restare pure su questo campo". A prendere la parola anche l’assessore comunale alla sicurezza Giulio Guerri che ha presenziato all’evento: "Faccio tantissimi auguri a questo storico club che da tempo immemorabile è al servizio, coi suoi volontari e appassionati, della crescita sportiva ed umana in particolare dei giovani. È una realtà e al medesimo tempo un costante progetto che non si può non ammirare". I complimenti arrivano anche dal delegato provinciale Figc Massimo Benedetti: "Per l’occasione è stato tutto bellissimo dalla vicinanza delle famiglie ai giovani e piccolini che sfilavano, passando per l’impeccabile organizzazione logistica. D’altronde ciò che il Don Bosco Spezia Calcio rappresenta per lo sport locale penso sia risaputo e che sia sotto gli occhi di tutti".
Ilaria Gallione
