Due derby in Promozione

Anche la quarta giornata del campionato di Promozione ligure girone B, in programma domani pomeriggio alle 15.00, potrà regalare soprese. L’attenzione sarà puntata principalmente sui derby Don Bosco Spezia Calcio-Tarros Sarzanese, che occasionalmente verrà disputata alle 20.30, e Levanto-Santerenzina. Sul fronte Don Bosco a presentare la sfida è il segretario Luca Massini: "È stata una settimana particolare per diversi fattori extracalcistici, non ultimo l’indisponibilità del nostro campo per tutti gli allenamenti. Torneremo a giocare al "Falconara" di Lerici e lo faremo in notturna contro una squadra che ci ha messo spesso in difficoltà. Domenica ci siamo sbloccati e cercheremo di proseguire su quella strada". In casa Levanto la voglia di riscatto per un inizio di campionato non brillante è evidente: "Diciamo subito che se ci si sofferma a guardare la classifica – sottolinea il ds Mirko Ruffini - la partita contro la Santerenzina può sembrare già una sfida tra squadre destinate a soffrire. La realtà, però, non è questa perché siamo due squadre che meritavano di più di quanto raccolto finora per quanto espresso in campo e per il valore degli avversari incontrati. Detto questo, al netto delle defezioni croniche, andremo a giocarci la nostra partita consapevoli che la vittoria sarà fondamentale per rilanciarci a livello sia di classifica che mentale. Ce la vedremo con un club tosto e compatto, allenato da un tecnico che con queste categorie c’entra poco".

Al "Raso Scaramuccia ad arbitrare sarà il sig. Sandri della sezione della Spezia. Anche tra i biancoverdi a prevalere è la volontà di cambiare rotta: "Di fronte troveremo una buona squadra -afferma mister Gabriele Sabatini - sia a livello individuale che di collettivo. Finora hanno raccolto solo un punto, ma bisogna anche dire che hanno affrontato tre delle candidate alla vittoria finale. Da parte nostra ci vorrà una reazione a livello caratteriale per riscattare quello che è successo finora". Trasferte per il Magra Azzurri contro il fanalino di coda Caparenese (arbitro Filippi di Savona), per l’Intercomunale Beverino contro il quotato San Cipriano (arbitro Martino di Savona) e del Canaletto Sepor che sarà ospite del San Desiderio (arbitro Righetti di Genova). Alle 17.30 scenderà in campo al "Ferdeghini" il Follo contro la Calvarese con l’obiettivo di continuare a scalare la classifica. Arbitro Brizzi di La Spezia.

Ilaria Gallione