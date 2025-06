È Aurelio il primo acquisto dello Spezia. Il Besiktas mette 8 milioni per Esposito

È la settimana di Stefano Melissano, quella dell’ufficializzazione del rinnovo del suo contratto per altri due anni, quella in cui lo stesso dirigente chiarirà le strategie operative in tema di mercato. Nel mezzo, via libera al primo acquisto stagionale, con l’esercizio da parte dello Spezia del diritto di riscatto con il Palermo per il terzino sinistro Aurelio, con un esborso di 400mila euro e un triennale per il giocatore. Per il portiere Sarr, lo scorso marzo, è scattato l’obbligo di riscatto per 200mila euro con rinnovo fino a giugno 2027. Melissano, in sintonia con il tecnico Luca D’Angelo, ha poi intavolato una serie di trattative su giocatori che potrebbero fare al caso dello Spezia, con l’obiettivo di dotare l’organico di almeno cinque dei setti nuovi innesti preventivati per il ritiro trentino. Il tutto con un occhio attento ai conti, perché se è vero che l’ad Andrea Gazzoli ha dichiarato la possibilità di fare mercato senza la necessità di cessioni, in quanto esiste "un budget economico e finanziario per poter essere operativi fin da subito", è altresì vero che lo stesso ha affermato che "il budget e il monte ingaggi dipenderanno dalle dinamiche di mercato".

Tradotto, lo Spezia ha oltre 30 giocatori sotto contratto, è scontato che debba cedere quelli con ingaggi troppo onerosi, in primis Zurkowski, Antonucci, Verde, a seguire Moutinho (qualcosa si sta muovendo in Polonia), Cipot, Serpe, Cugnata, Crespi, Mosti. Monitorando le posizioni di Mascardi, Esposito e Wisniewski che potrebbero partire a fronte di offerte ritenute soddisfacenti. Sul portiere carrarese ha messo gli occhi il Napoli, ma solo in presenza di un’offerta molto importante lo Spezia se ne priverà: serviranno almeno 4 milioni di euro. Tenendo presente che le intenzioni di D’Angelo e Melissano sono quelle di riporre fiducia nel 18enne di Carrara, che si giocherà il posto da titolare con Sarr. Per Chichizola si potrebbe profilare l’addio, possibile una nuova avventura al Modena col ds Andrea Catellani, suo ex compagno di squadra nello Spezia.

Per quanto riguarda Salvatore Esposito, l’interesse è, soprattutto, dai turchi del Besiktas che sembrano disposti a mettere sul piatto un’offerta di circa 8 milioni, una cifra ritenuta eccessiva dal Palermo che sta virando su Amatucci. Il regista napoletano gradirebbe, però, il ritorno in Serie A piuttosto che un’esperienza all’estero: Parma o Bologna le soluzioni alternative, ma difficile si arrivi alla quotazione dei turchi. Wisniewski piace al Palermo e all’Udinese. Club friulano che è a un passo da Bertola. E le new-entry? Tanti i nomi sul taccuino: il centrocampista Matteo Dagasso del Pescara (800mila euro), seguito anche da Lecce e Pescara, gli attaccanti Gabriele Artistico della Lazio (Avellino in vantaggio, visto che gli irpini prenderanno anche il giovane Milani), Gennaro Borrelli del Brescia, Giulio Maggiore della Salernitana, Pietro Beruatto del Pisa. A margine, rumors su Fontanarosa, Galazzi e Gondo.

