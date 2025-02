ECCELLENZA FEMMINILE. Aquilotte avanti con Bernardi. Il Busalla pareggia all’ultimo minuto

BUSALLA 1SPEZIA 1BUSALLA: Accardo; Medici, Araldo; Grasso, Guerrini, Repetto; Landro (88’ Burton), Gallione, Lopez, Pittaluga, Ferrando (56’ Viola). A disp. Moscamora. All. Bagnasco. SPEZIA: Iaccarino; Colaiacomo, Pieri; Marcarelli, Nellini, Bordone (58’ Vannucci); Ordura, Bernardi (88’ Brunetti), Scarascia, Baldini, Berti. A disp. Bianchi, Marciasini, Argentato. All. Foschi. Arbitro: De Cicco di Genova Reti: 59’ rig. Bernardi, 90’ Grasso.

BUSALLA – Uno Spezia in crescita pareggia sul non facile campo del Busalla. Nelle prime battute Iaccarino blocca le conclusioni di Landro e Lopez, poi le aquilotte iniziano a macinare gioco: Bernardi impegna Accardo dalla distanza, poi la stessa Bernardi avvia l’azione di Berti il cui rasoterra va di poco a lato. Nella ripresa Pittaluga prova in mischia ma di lì a poco arriva il vantaggio ospite: Marcarelli procura un rigore che Bernardi trasforma per lo 0-1. Lo Spezia sfiora poi il raddoppio: Scarascia scambia con Bernardi ma Accardo salva il risultato. Scampato il pericolo il Busalla si riporta in avanti: Iaccarino para su Gallione e Repetto, le locali hanno il pregio di crederci e allo scadere trovano il pareggio con Grasso.

Risultati: Albenga-Novese 2-1, Genova Calcio-Praese 8-1 Speranza-Entella 0-1 Serra Ricco-Vado 0-15. Riposa Sestri Levante. Classifica: Genova Calcio 27, Vado 24, Entella 19, Busalla, Albenga 17, Spezia, Praese 12, Speranza 7, Sestri Levante, Novese 4, Serra Riccò 2.

Marco ZanottiNella foto (da Speziacalcio.com): Serena Bernardi