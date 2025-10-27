Eccellenza Fezzanese ko. Il gol della sconfitta al 94’

Fezzanese 2 Golfo Paradiso Pro Recco 3

FEZZANESE: Mazzola, Salerno (76’ Baracchini), Manfrone (74’ Aliboni), Vietina, Corrado M. (67’ Bruccini), Masi, Nicolini, Beccarelli (86’ Kane), Scarlino, Scieuzo, Martinelli (46’ Corrado S.). All. Ponte.

GOLFO PARADISO PRO RECCO: Ragher, Federici, Rovegno, Paccagnini (67’ Castellini), Ndiaye, Di Lisi, Ivaldi, Revello, Ferrante (82’ Viacava), Compagnone (61’ De Paoli), Costa. All. Bianco.

Arbitro: Fraticelli di Genova (assistenti Bondi di Genova e Filangieri di Chiavari).

Marcatori: 52’ Beccarelli (rig.), 64’ Beccarelli (autorete), 66’ e 94’ Ndiaye, 87’ Scarlino.

CASTELNUOVO MAGRA - Prima rocambolesca sconfitta per la Fezzanese che perde 3-2 a Castelnuovo Magra con il Golfo Paradiso Pro Recco nella sesta giornata del campionato di eccellenza. I fezzanoti però non perdono il primato in quanto vengono soltanto raggiunti in vetta alla classifica dal Rivasamba e dall’Athletic Albaro. Ragazzi di Giulio Ponte sfortunati che hanno creato molto ma hanno pagato a caro prezzo alcune ingenuità difensive contro un avversario tosto e mai domo. In avvio al 4’ Vietina di testa mette a lato di poco su corner di Nicolini. Al 6’ è bravo Mazzola a respingere una deviazione di Salerno su punizione di Ivaldi. Al 13’ Masi di testa manda di pochissimo a lato su corner di Scieuzo che al 28’ smarca Beccarelli che impegna severamente Ragher. Al 52’ Fezzanese in vantaggio con Beccarelli su rigore, fallo di Paccagnini in area su Vietina su corner di Scieuzo. Al 60’ provvidenziale anticipo di Mattia Corrado sul lanciato Compagnone. Al 64’ pareggiano i genovesi grazie ad un’autorete di Beccarelli che devia nella propria porta un cross di Ivaldi. Poco dopo al 66’ il 2-1 ospite di Ndiaye con un preciso tiro dal limite su sponda di Ferrante. Al 79’ Bruccini smarca Scieuzo che, da buona posizione, calcia a lato. All’85’ miracolosa parata di Ragher su tiro ravvicinato di Baracchini su punizione di Bruccini. All’87’ Scarlino sigla il 2-2 con un tiro-cross che Ragher respinge oltre la linea di porta. All’89’ grande parata di Ragher su colpo di testa a colpo sicuro di Bruccini su cross di Baracchini. Al 94’ la beffa: i verdi subiscono una ripartenza finalizzata da Ndiaye che fa doppietta da sottomisura su cross di Castellini.

Paolo Gaeta