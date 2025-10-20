Eccellenza Fezzanese vola. Il giorno del trionfo verde

Pietra Ligure

1

Fezzanese

2

PIETRA LIGURE: Balducci, Gasco, Ravoncoli, Odasso, Giglio, Rovere (66’ Dominici), Sogno (73’ Insolito), Faedo (63’ Castiglione), Iorio (53’ Aicardi), Prudente (81’ Malagrina), Fatnassi. All. Moraglia.

FEZZANESE: Mazzola, Salerno, Stradini, Masi, Corrado M., Aliboni, Nicolini (76’ Costa), Beccarelli, Scarlino (70’ Corrado S.), Scieuzo (81’ Baracchini), Martinelli. All. Ponte.

Arbitro: Panariti di Torino

Marcatori: 26’ Gasco (autorete), 73’ Salerno, 80’ Castiglione.

Note: al 34’ Faedo fallisce un rigore, al 42’ espulso Gasco e Balducci para un rigore a Scarlino.

PIETRA LIGURE - Un trionfo verde. La Fezzanese si impone per 2-1 sul difficile campo del Pietra Ligure, fino ad ieri imbattuto, e sale da sola in testa alla classifica del campionato di eccellenza nella sesta giornata. Grande prova di forza e di maturità della compagine del presidente Arnaldo Stradini che mancava di sei pedine importanti come gli squalificati Vietina e Manfrone e gli infortunati Bruccini, Cesarini, Battini e Roncarà. L’importantissimo successo, il sesto consecutivo tra campionato e Coppa Italia, consente ai ragazzi di Giulio Ponte di staccare in classifica di due punti il Campomorone che pareggia 3-3 con il Genova. Fezzanoti in vantaggio al 26’ grazie ad un autogol di Gasco che devia nella propria porta una sponda di Masi su punizione di Scieuzo. Poco prima al 25’ Mazzola è attento su tiro di Rovere servito da Giglio. Al 27’ annullato un gol a Scieuzo per fuorigioco. Al 34’ Faedo colpisce la traversa calciando un rigore assegnato a causa di un fallo in area di Masi su Sogno. Al 42’ Gasco atterra in area Scarlino lanciato a rete, l’arbitro decreta il conseguente rigore ed espelle il difensore pietrese, ma lo stesso Scarlino si fa parare il tiro dal dischetto da Balducci. Padroni di casa che restano così in dieci. Al 46’ Scieuzo, servito da Salerno, calcia di poco sopra la traversa. Al 73’ il raddoppio con un abile pallonetto di Salerno. Al 77’ Mazzola blocca in due tempi la potente conclusione di Fatnassi. All’80’ accorcia le distanze Castiglione con un perentorio colpo di testa su corner di Insolito che all’86’ su punizione coglie il palo.

Paolo Gaeta