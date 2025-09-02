Eccellenza ligure, buon pari in coppa per la Fezzanese. Mister Ponte è sicuro: "I gol arriveranno»

"Gara che ha vissuto di momenti. Per essere ancora agosto ho visto due ottime squadre che hanno peccato entrambe solo negli ultimi 20 metri sicuramente per mancanza di lucidità, visto il periodo. Credo che per noi oggi sia importante aver creato occasioni per segnare, poi il gol verrà, non è un problema. Sono contento per la gara di Mazzola. Sia lui che Scopis, i nostri due giovanissimi portieri, sono entrambi molto bravi e sono sicuro che saranno un valore aggiunto in tutta la stagione. Una prestazione che ci serviva, di cuore e di fatica, mentale soprattutto. Non arrivavamo oggi in condizioni generali ottimali, per cui è uno 0a0 a mio parere importante. Spero in una gara di ritorno simile per spirito, il resto lo determinerà il campo". Con queste parole il mister della Fezzanese Giulio Ponte (nella foto) fotografa la prestazione della sua squadra al termine della gara d’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia d’Eccellenza di sabato scorso sul campo della Carcarese, finita sullo 0-0. Risultato che lascia aperta la qualificazione per entrambe e di conseguenza si deciderà pertanto il passaggio al turno successivo nel return match di sabato 6 settembre a Castelnuovo Magra vista l’indisponibilità del ‘Cimma’ di Pagliari.

Tra i fezzanoti ha pesato l’assenza del bomber Cesarini, oltre a due pedine importanti come Nicolini, squalificato, ed Aliboni anch’egli infortunato. Buono l’esordio in maglia verde dei neoacquisti Salerno, Vietina e Baracchini. Sugli scudi il giovane portiere Mazzola autore di alcune belle parate. Il team di Fezzano inizia così la sua stagione ufficiale con un pareggio dopo le sei vittorie consecutive che aveva ottenuto nelle amichevoli di preparazione. Nel complesso è stato un buon banco di prova per la compagine del presidente Arnaldo Stradini in vista del campionato d’eccellenza che la vedrà tra le protagoniste dal 14 settembre.

Paolo Gaeta