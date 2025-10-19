Eccellenza ligure, sesta giornata. La Fezzanese prova il colpaccio a Pietra Ligure. Ponte: "Andiamo convinti di fare la nostra gara»

La Fezzanese vuole continuare il trend positivo che sta attraversando, reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Oggi alle 15 sono chiamati al difficilissimo confronto a Pietra Ligure (arbitro Panariti di Torino con assistenti Arado e Crisafulli di Genova). C’è grande fiducia tra i ragazzi di Giulio Ponte, che assieme al Campomorone sono in testa al campionato, anche alla luce dell’ottima prova di mercoledì scorso ad Arenzano con la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Quest’oggi però non potranno avere l’apporto di due difensori come Vietina e Manfrone, squalificati. "La Coppa è una competizione a cui teniamo dall’inizio di stagione – afferma mister Ponte – per cui non ci nascondiamo dal dire che per noi ogni gara è fondamentale, soprattutto per dare spazio e minutuaggio a chi magari ne trova meno in campionato ed ai tanti giovani che abbiamo in rosa. Altra ottima e solida prova dei miei ragazzi contro un Arenzano che ha fatto di tutto per provare a metterci in difficoltà come è giusto che fosse. Abbiamo terminato la gara con molti ragazzi giovanissimi del 2008, 2007 e 2006, per cui siamo contenti del lavoro che stiamo svolgendo anche in ottica futura. In campionato andremo ad affrontare una delle favoritissime al titolo, che viene pure da un buon momento di forma, non hanno mai perso di conseguenza ci aspetta una gara delicata ed equilibrata per tutti i 90 minuti. Dovremmo sopperire a qualche squalifica e qualche infortunio ma, anche se so di ripetermi, chi scenderà in campo lo farà alla grande. Da Pietra Ligure inizia quel periodo dell’anno che io penso possa essere già in parte decisivo nel senso che i veri valori delle squadre inizieranno ad uscire e chi perderà meno punti potrà davvero iniziare a candidarsi al titolo. Noi la classifica non la guardiamo e pensiamo in piccolo ed andremo a fare la nostra gara provando a sfruttare le nostre caratteristiche".

Paolo Gaeta