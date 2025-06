Ecco gli assoluti di società. Il Montagna protagonista

La Spezia e l’impianto di atletica del Montagna di nuovo protagonisti. A distanza di un anno dai Campionati italiani, la città si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento: la finale ’Serie A Bronzo’ del Campionato italiano di società assoluto di atletica leggera, in programma il 14 e 15 giugno. Ieri la presentazione a Palazzo civico, con la presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, dell’assessore allo sport Alberto Giarelli, e di Carolina Leporati, presidente dell’Atletica Spezia Duferco, società organizzatrice dell’evento. "La finale di “Serie A Bronzo” del Campionato italiano di società assoluto di atletica leggera rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale – afferma il sindaco Peracchini – poiché decreterà la squadra che accederà alla divisione superiore. Le gare si svolgeranno al Montagna, scelto come sede dell’evento proprio per le sue caratteristiche tecniche e logistiche di alto livello. Questo impianto, completamente riqualificato grazie agli interventi realizzati dall’amministrazione comunale, è oggi uno dei più moderni ed efficienti d’Italia, pienamente idoneo a ospitare competizioni nazionali. La scelta della Spezia e del campo Montagna conferma quindi non solo la crescente capacità attrattiva della nostra città, ma anche l’importanza degli investimenti pubblici nella valorizzazione dello sport. Ringrazio l’Atletica Duferco per l’organizzazione, realizzata in sinergia con l’amministrazione, e rivolgo i miei migliori auguri a tutte le squadre partecipanti".

"Questo evento – aggiunge l’assessore allo Sport Alberto Giarelli – rappresenta la continuità di un percorso di crescita sportiva e organizzativa anche grazie alla sinergia tra il Comune e le realtà sportive del territorio, in particolare con l’Atletica Spezia Duferco. Il nostro obiettivo è quello di fare dello sport un motore di sviluppo e promozione per la città, e manifestazioni come questa sono un’occasione straordinaria per valorizzare il lavoro delle società e l’impegno degli atleti".

La finale “Serie A Bronzo” vedrà la partecipazione di 24 squadre – 12 maschili e altrettante femminili – tra le migliori d’Italia, tra cui anche la squadra femminile dell’Atletica Spezia Duferco. La formula della manifestazione prevede lo svolgimento dell’intero programma dell’atletica leggera – corse, salti e lanci – con ogni società tenuta a schierare un atleta per ciascuna disciplina. Ogni piazzamento contribuirà alla classifica generale. Le gare si svolgeranno nel pomeriggio di sabato 14, dalle 15 alle 21, e nella mattinata di domenica 15 giugno, dalle 8.30 alle 13.30, con ingresso gratuito al Montagna. Al termine delle gare nella giornata di domenica avranno luogo le premiazioni, previste per il primo pomeriggio.