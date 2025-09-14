Empoli-Spezia 1-1: il rigore di Esposito non basta per vincere

Empoli, 14 settembre 2025 – Finisce 1-1 tra Empoli e Spezia ed è giusto così. Vantaggio aquilotto con Esposito su rigore nel primo tempo, poi in avvio di ripresa i toscani la pareggiano. Con Candelari fuori per un fastidio muscolare e Kouda out per una botta presa ieri in allenamento e non smaltita, la scelta di D'Angelo si dirige su Cassata, poi ecco per la prima volta la coppia Vlahovic-Artistico in avanti.

Parte subito bene lo Spezia, propositivo con Beruatto, così la difesa dell'Empoli si salva in angolo dopo pochi minuti, mentre all'11', sull'assist di Esposito, di testa Artistico la tocca fuori e così anche Vlahovic due minuti più tardi.

Il match cambia volto al 17' quando il direttore per una lunga trattenuta di Yepes su Cassata in area, assegna il calcio di rigore (dopo la revisione al Var). Dal dischetto Esposito supera Fulignati che, comunque, intuisce la traiettoria ma non riesce a deviare.

I toscani si ridestano e dopo un'azione solitaria di Ceesay, la palla arriva a Yepes la cui conclusione, al 22', viene parata da Mascardi. Poi ecco prima il mancino di Ignacchiti sopra la traversa al 25' e il tiro di Popov dopo quattro minuti, a tenere alta l'attenzione degli aquilotti, poi la risposta di Wisniewski, la cui staffilata viene deviata in angolo da Fulignati al 33'. Mascardi è poi bravo a respingere il sinistro di Shpendi, al termine di una bella serpentina al 41'.

Dopo l'intervallo l'Empoli si presenta con Ilie dentro (fuori l'ammonito Yepes), e passano solo 4 minuti per il pareggio: sul traversone dell'ex Elia, a centro area la gira in maniera fortuita Popov (quarto gol in campionato). L'occasionissima per passare di nuovo avanti capita ad Artistico al 19', ma l'attaccante la tocca troppo lentamente dopo il bell'assist di Candela, così Fulignati la tocca in corner. Doppio tentativo di Soleri e Di Serio (che hanno sostituito la coppia d'attacco iniziale) al 28', ma il muro difensivo toscano regge. Nel finale si coordina bene Soleri, la cui girata al 42' finisce però alta sopra la traversa. Poi nient'altro e il pareggio accontenta i contendenti, anche se lo Spezia è costretto a rimandare ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale.

EMPOLI-SPEZIA 1-1, IL TABELLINO

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Curto, Lovato, Carboni; Ceesay (38' st Ebuehi), Yepes (1' st Ilie), Ignacchiti, Elia (28' st Moruzzi); Ghion (35' st Belardinelli), Shpendi; Popov (28' st Konate). A disp. Perisan, Gasparini, Indragoli, Tosto, Saporiti, Campaniello, Orlandi. All. Pagliuca.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata (15' st Zurkowski), Beruatto (38' st Cistana); Artistico (28' st Soleri), Vlahovic (15' st Artistico). A disp. Sarr, Loria, Jack, Lapadula, Bertoncini, Onofri, Comotto, Lorenzelli. All. D'Angelo.

Arbitro: Feliciani di Teramo (assistenti Laudato di Taranto e Fontani di Siena, quarto uomo Galipò di Firenze; Var Serra di Torino, Avar Maresca di Napoli).

Marcatori: 18' pt Esposito (S) su rigore; 4' st Popov (E).