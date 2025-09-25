Endurance Superstock. Kevin Manfredi stellare

"È un traguardo che inseguivo da anni, dopo i due titoli europei del 2020 e 2021 e i podi in MotoE". Il centauro spezzino Kevin Manfredi, in sella alla Honda del Rac41 Dafy, si laurea vicecampione del mondo Endurance Superstock sul circuito del Paul Ricard, nel sud della Francia, dove si è svolto l’ultimo appuntamento del Mondiale Endurance 2025, con l’88ª edizione della leggendaria 24 Ore del Bol D’or. "Concludere tra i migliori del mondo, dopo tanti sacrifici e momenti difficili, era il mio traguardo assoluto – prosegue Manfredi – . Ora essere così vicino al tetto del mondo mi dà ancora più energia per provare a conquistarlo già dalla prossima stagione". Al fianco di Kevin e del team Rac41 anche Andreani Group.

Dopo una prima qualifica del giovedì chiusa in terza posizione nel gruppo rosso, lo spezzino ha saltato le prove notturne per una forte influenza. È tornato in pista il venerdì, non ancora al 100% della forma, chiudendo la seconda sessione di qualifica secondo col tempo di 1’53’’8, tra i migliori quattro piloti Stock in pista. "Dopo le prove libere del martedì, abbiamo trovato subito una buona base di setup. In qualifica abbiamo cercato il giusto mix tra velocità e costanza di guida, per poi affrontare una gara perfetta". Poi è andato tutto bene: "Ho completato circa 10 stint: il team mi ha affidato una grande responsabilità e sono orgoglioso di aver mantenuto un ritmo elevato senza commettere errori". Il team manager Julien, insieme a Lucie, ha aggiornato costantemente la tattica. "Solo uno stop&go forzato ci ha fatto retrocedere nella notte dall’8ª posizione dopo essere stati 3ª, ma al mattino abbiamo recuperato terreno. A tre ore dalla fine eravamo di nuovo terzi di categoria e settimi assoluti, ma nel mio ultimo stint, a un’ora e mezza dalla bandiera a scacchi, ho raggiunto e superato i rivali diretti di National Motos, distanziandoli di circa 40 secondi. Questo ci ha permesso di conquistare il secondo posto Superstock, la 4ª posizione assoluta su 53 team, e soprattutto il titolo di vicecampioni del mondo Endurance Superstock". Manfredi è anche l’unico pilota italiano a salire sul podio mondiale del Fim Ewc 2025. Con il 2º posto alla 24 Ore di Le Mans e il 2º posto al Bol D’or, podi che si aggiungono a quello conquistato a Imola nel Civ Sbk e al doppio terzo posto di Rijeka nel Campionato Europeo Bagger, Manfredi guarda ora con ulteriore motivazione agli ultimi due appuntamenti stagionali: il Civ Sbk al Mugello e la Brle a Jerez. "Un grande grazie ai miei sponsor, al team Rac41, a Honda France, ad Andreani Group e – conclude Manfredi – alla mia ragazza Valentina soprattutto, che mi ha sempre sostenuto nei momenti più duri".

Marco Magi