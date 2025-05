Entusiasmo e fiducia nei playoff. "La nostra classifica è bellissima. A tutto gas nelle ultime tre partite»

È uno Spezia da standing-ovation, che ha già totalizzato più punti di quello miracoloso di Italiano (61 punti, Serie B 2019-20) ed è a un passo da quelli dei record di Bjelica (67 punti, Serie B 2014-15) e Di Carlo (66 punti, Serie B 2015-16). A riguardo, mister Luca D’Angelo si è così espresso: "Rispetto alle squadre citate la nostra base di partenza è stata diversa, perché abbiamo avuto un’estate tribolata, con la necessità di un mercato riparatore a livello economico che ha determinato la cessione di giocatori forti come Verde. L’importanza del nostro campionato è data dal fatto che questa squadra era partita per una salvezza tranquilla, invece abbiamo lottato fino alle ultime giornate per vincere il campionato. La classifica è bellissima, abbiamo avuto la sventura di affrontare il Pisa e il Sassuolo che stanno facendo un campionato strepitoso". Scontata la soddisfazione per la vittoria contro la Salernitana: "Abbiamo meritato il successo, in ottica classifica non è determinante arrivare terzi ma è importante. Ora non posso fare calcoli di minutaggio sui giocatori, da qui ai playoff dobbiamo portare 17 atleti a pari livello. Prima degli spareggi promozione avremo una settimana in più rispetto alle altre squadre per lavorare tranquillamente". Alle porte la partita con la Reggiana: "Dovremo fare una buonissima prestazione, sarà una partita molto importante per noi, abbiamo bisogno di punti. Dobbiamo fare ancora tre partite al massimo, ma in tal senso siamo rimasti con la testa a quando ci dovevamo salvare e questo è un bene". Infine una battuta sui 23 pali colpiti dallo Spezia: "Non siamo stati glorificati dalla fortuna in questo senso".

Raggiante Rachid Kouda: "Sono contento perché è il mio primo gol al ‘Picco’. Dal punto di vista fisico mi sento bene, ho lasciato alle spalle gli infortuni. Da qui alla fine dovremo dare tutto e al tempo stesso dovremo essere bravi a recuperare fuori dal campo con una vita sana". Diego Falcinelli ha evidenziato l’importanza del terzo posto in classifica: "La terza piazza per noi è importantissima ed è un grandissimo risultato. Non essere arrivati secondi non deve essere una delusione perché ciò ci farebbe arrivare ai playoff scarichi".

Sul calo evidenziato dalla squadra a un certo punto del ritorno, Falcinelli non si è nascosto: "Il Pisa ha fatto meglio di noi, ma questo non toglie che noi stiamo facendo un grandissimo campionato. Abbiamo avuto un calo perché siamo una squadra fisica, quando si è sempre a rincorrere qualcosa si lascia per strada. I playoff saranno partite importanti a livello emotivo, non dovremo farci prendere dall’ansia, pur dandogli la giusta importanza. Abbiamo la possibilità di scrivere una pagina importantissima di questa società, per molti di noi raggiungere la Serie A può cambiare la carriera". Infine, un passaggio sul suo ritorno da titolare: "È stata una sensazione bellissima, sono stati mesi difficili perché quando non si trova spazio è dura, però giornate come questa ti gratificano dei sacrifici fatti".