Fezzanese obiettivo 3 punti: "Dobbiamo dare il massimo"

L’imperativo categorico della Fezzanese è vincere il match contro il Poggibonsi in programma alle 14.30 a Seravezza, vista la perdurante indisponibilità del ‘Miro Luperi’ di Sarzana. Una sfida di vitale importanza per la precaria posizione di classifica dei verdi. La compagine di Gatti è reduce da tre sconfitte consecutive che l’hanno relegata all’ultimo posto in graduatoria, necessari quindi i tre punti contro i giallorossi attualmente al settimo posto.

Nella gara d’andata il match si chiuse sul 2-2 con pareggio finale nei minuti di recupero del portiere Pucci. Proprio quest’ultimo ed altri nove in tutto dieci giocatori tra infortunati ed influenzati mancavano tra i verdi nell’ultimo turno alla vigilia dell’epifania. La Fezzanese ha intanto ingaggiato un nuovo portiere, classe 2003, Gabriele Nucci proveniente dal Castelnuovo Garfagnana (Eccellenza Toscana) ma con trascorsi in serie D a Prato, Ghiviborgo e Sant’Angelo.

"Il Poggibonsi è una squadra molto fisica e tatticamente intelligente, che ha giocatori molto forti tra cui la punta centrale Vitello e il play Bigica – dice il tecnico fezzanoto Andrea Gatti – Noi non siamo nella condizione di poter fare calcoli e la affronteremo con spirito e determinazione. Abbiamo bisogno di continuità e ci proveremo con tutte le nostre forze. Contro il Seravezza abbiamo fatto una buona prestazione, ma non è bastato. Dobbiamo fare di più e meglio e sicuramente rispetto a domenica scorsa proveremo a fare una partita diversa. Per fortuna dovremmo recuperare qualche giocatore che ci permetterà di poter gestire la partita in modo migliore".

Gatti si avvale della preziosa collaborazione del suo staff che è così composto: allenatore in seconda Christopher Bergamaschi, preparatore atletico Daniele Ravenna, indimenticato ex giocatore della Fezzanese, preparatore dei portieri Massimiliano Ranghetti, collaboratore tecnico Horacio Erpen, ex giocatore profesionista con alle spalle una lunga carriera in B e C.

Paolo Gaeta