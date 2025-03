Fiducia Inzaghi: "Pronti a questa battaglia. Ma non finirà qui: in palio ancora 27 punti"

C’è la folla fuori dallo stadio. I giocatori del Pisa che arrivano con i mezzi privati all’Arena sono acclamati dai tifosi. Spezia-Pisa è una partita molto importante. Dopo aver preso l’abbraccio dei tifosi, Filippo Inzaghi arriva in conferenza stampa a presentare la partita.

Importanza. "Conosciamo l’importanza di questa gara, ma dopo questa ce ne saranno altre 9. Ogni partita vale tre punti, è una gara che ogni giocatore, ogni tifoseria vorrebbe vivere. Siamo orgogliosi di giocare un match del genere, ce la siamo meritata sul campo. La squadra è pronta, squadra andrà in campo cercando di fare la migliore partita. Non vediamo l’ora di giocare"

Il saluto dei tifosi. "La dimostrazione d’affetto del pubblico è la cosa più bella successa quest’anno. Dal primo giorno di Bormio speravo di far ritrovare a questa gente questo entusiasmo, di farli riaffezionare ai giocatori. Dobbiamo goderci i tifosi e renderli orgogliosi di noi"

Squadra e Moreo. "Moreo ha avuto un risentimento, si poteva rischiarlo, ma abbiamo in quel ruolo Morutan e Meister, giocatori fortissimi. Moreo non lo rischiamo. Ha avuto un risentimento muscolare, non vogliamo rischiarlo, non andrà nemmeno in panchina. Potrebbero giocare Morutan e Tramoni insieme. Tramoni? L’ho visto molto bene. Ha fatto una settimana eccezionale, poi cosa vuoi dirgli… è sempre stato decisivo".

Lo Spezia. "Durante la settimana cerchiamo di capire cosa potrà proporre l’avversario e prendere le giuste contromisure. Abbiamo fisicità, le caratteristiche giuste per contrastare efficacemente lo Spezia, se abbiamo 6 punti in più è perché abbiamo fatto qualcosa di meglio. Dobbiamo aggredire la partita, non possiamo fare alcun altro tipo di calcolo. Dobbiamo andare avanti con questo spirito, con il secondo tempo di Sassuolo, questo è il Pisa che piace a noi. Penso che loro dovranno valutare eventuali contromosse del Pisa".

Prossime gare. "Dobbiamo concentrarci una partita alla volta. A Spezia abbiamo una grande possibilità, dobbiamo esserne consci e avere la serenità data dai punti. Poi comunque andrà, in palio restano 27 punti".

Giovani e Tourè. "Sono cresciuti in maniera esponenziale. Metteremo in campo chi sta meglio. La partita di Sassuolo è servita per crescere. Touré sta bene, giocherà, ha avuto un turno di riposo, dopo aver tirato la carretta. A sinistra ho due garanzie, Angori e Sernicola".

Il pubblico. "So quanto tengono i tifosi alla partita. Gli sfottò ci stanno nel mondo del calcio, Spezia e Pisa sono due squadre molto corrette. Io stimo molto D’Angelo, è molto efficace. Non c’è bisogno di fare appelli, in campo ci daremo battaglia, sempre con il giusto rispetto, poi daremo la mano a fine gara".

D’Angelo. "Mai battuto? I miei giocatori hanno sfatato tanti tabù, vorrei mi facessero un regalino".