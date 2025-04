Filippo Bandinelli segna il primo gol con lo Spezia: "Emozione unica, ma risultato amaro"

La gioia per il primo gol in maglia bianca mista a un bricolo di amarezza per i risultato che non è quello sperato. Tra i protagonisti della giornata c’è Filippo Bandinelli, al primo centro in maglia bianca. "È stata una bella emozione – racconta – perché mi dovevo sbloccare. Sono arrivato sulla palla convinto e deciso. Personalmente sono molto felice, ma rimane un po’ di rammarico per il risultato. Ce l’abbiamo messa tutta in una partita complicata ed equilibrata. Non abbiamo trovato l’episodio giusto, come nell’occasione del palo sulla punizione di Salvatore Esposito".

Sulla sua sostituzione precisa. "In partita ho un grande dispendio di energie perché copro tanto campo. Le scelte sono del mister. La squadra è forte e anche chi sta in panchina dà una grande mano. È questa la vera forza di una squadra unita". Un atteggiamento fondamentale per blindare il terzo posto. "È quello il nostro obiettivo. Ci saranno ancora 4 battaglie. Poi ci faremo trovare pronti per disputare alla grande i playoff". Non manca una parola anche sul cambio societario: "Per noi è motivo di tranquillità. I nostri direttori sono stati bravi perché ci hanno consentito di pensare solo a giocare".

Di fronte avversari rapidi e capaci di mettere in difficoltà. "Sapevamo che ci avrebbero aspettato per poi ripartire in contropiede grazie ad esterni velocissimi. Non abbiamo sofferto tantissimo, ma avremmo dovuto gestire meglio la fase di costruzione. Ora dovremo solo pensare ad andare avanti con coraggio ed impegno per scrivere ancora una bella pagina nella storia dello Spezia". I complimenti gli arrivano anche da mister Luca D’Angelo: "Bandinelli sta disputando un grande campionato e finalmente ha trovato il gol. Ero sicuro che ce l’avrebbe fatta perché è un giocatore forte che ha buone qualità nell’inserimento e nel tiro. Anche chi è subentrato ha fatto bene, entrando in campo con determinazione e spingendo molto soprattutto nell’ultima mezz’ora, come Kouda".

Questo complice anche un calo dei padroni di casa. "Nel secondo tempo il predominio è stato netto e il pareggio alla fine ci sta un po’ stretto. Di fronte avevamo una squadra che è migliorata con l’arrivo di mister Bianco che ha dato una fisionomia importante e una compattezza al gruppo. Noi di contro dovremo tornare ad essere più granitici in difesa". Sulla questione del posticipo della gara con il Cosenza, D’Angelo dice: "È un terreno che non vorrei affrontare. Sicuramente avrei dato priorità alla regolarità del torneo. Giocare il 28 non avrebbe inciso su nessuno e sarebbe stata la soluzione migliore".

L’ultima battuta è sul al nuovo assetto societario: "La nuova proprietà porta serenità. Voglio ringraziare l’avvocato Corradino e il direttore Gazzoli che ci hanno permesso di tenere la squadra e lo staff lontani dalle problematiche".

Ilaria Gallione