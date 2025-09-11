Firmata da Kappa e realizzata con materiale riciclato. Terza maglia ispirata a mare e tradizioni

La magia del porticciolo di Vernazza, i tipici colori liguri del paesaggio circostante, il rumore del mare, l’arte marinara che prende corpo con barche e reti da pesca. Nella meravigliosa location delle Cinque Terre, lo Spezia Calcio ha presentato la terza maglia dorata firmata Kappa, disegnata nel segno del senso di appartenenza e delle radici. La nuova divisa ha un design ispirato all’immagine del pescatore, con richiami ai nodi della navigazione, determinando un legame diretto con il mare e le sue tradizioni. Particolare curioso, la nuova maglia è stata realizzata con materiale riciclato, con la tecnologia hydro-way. Ieri, nel frattempo, la squadra ha proseguito la preparazione in vista del match contro l’Empoli. Sicuri assenti per il match del Castellani, lo squalificato Vignali, peraltro non ancora in gruppo e l’infortunato Bandinelli. Molto probabile anche l’assenza di Aurelio che tornerà a disposizione nel match contro la Juve Stabia. Dovrebbero figurare tra i convocati Sarr e Lapadula. Tornati a Follo i Nazionali Wisniewski e Mascardi.

Fabio Bernardini

Nella foto: la presentazione della terza maglia dello Spezia Calcio