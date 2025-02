Focus sul campionato. Il Cosenza esonera l’ex tecnico aquilotto. Massimiliano Alvini

Il Cosenza ha esonerato Massimiliano Alvini (nella foto) e promosso Nicola Belmonte, ex giocatore di Bari e Perugia, dalla formazione Primavera. La posizione dell’ex tecnico di Spezia e Reggiana era in bilico già da diverse settimane, ma ieri nel primo pomeriggio si è arrivati ufficialmente all’epilogo con il club calabrese che tenta la sferzata decisiva per sollevarsi dall’ultima posizione in classifica con soli 21 punti. Per il trainer classe ’70 originario di Fucecchio, si tratta quindi del terzo allontanamento consecutivo dopo quelli avvenuti alla Cremonese (stagione 2022-2023) e allo Spezia nel campionato scorso quando fu esonerato per i risultati deludenti della squadra; al suo posto la dirigenza aquilotta chiamò Luca D’Angelo, che con una rimonta in classifica portò lo Spezia alla salvezza (senza playout) grazie alla vittoria al cardiopalma all’ultima giornata contro il Venezia al ’Picco’.

Il ‘fine rapporto’ di Alvini con i rossoblù ha ragioni ben diverse da quelli precedenti, visto che le dinamiche della formazione calabrese erano sembrate molto complesse fin dall’estate, quando è arrivato il -4 di penalizzazione per inadempienze amministrative: un primo segnale che ha fatto da prologo ad una situazione che pare avere prospettive molto cupe per la società. La Reggiana non troverà quindi sulla propria strada l’allenatore che assieme a Kargbo l’ha guidati al ritorno in Serie B dopo 21 anni di attesa. Belmonte (che stando ad alcuni rumors potrebbe essere successivamente affiancato da un trainer più esperto) esordirà ufficialmente domenica alle 15 al ‘Braglia’ contro il Modena di mister Mandelli che si sta rilanciando in orbita playoff, distanti adesso appena tre punti.