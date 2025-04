Frosinone, Paolo Bianco: "Peccato per la vittoria mancata, ma siamo sulla strada giusta"

Il tecnico del Frosinone Paolo Bianco sperava in qualcosa di più dal risultato. "È stata la classica partita da Serie B – dice – dove le emozioni non finiscono mai. Intensa, con un primo tempo molto divertente. Nella ripresa ci hanno schiacciato e non siamo stati in grado di uscire, anche se abbiamo avuto l’occasione più ghiotta per vincere il match. Peccato, perché potevamo portare a casa una vittoria difficile contro una squadra forte, che merita la classifica che occupa. Siamo sulla strada giusta per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati da quando sono qui"

Ci sono tanti aspetti positivi dopo questo risultato. Quali invece quelli da migliorare?

"Non siamo una squadra che può giocare sempre in verticale. Siamo un gruppo che ragiona e credo che dobbiamo arrivare ad avere il dominio della partita attraverso il palleggio. Non siamo stati bravi sotto questo punto di vista, dovevamo fare meglio".

Come si spiega la sofferenza del secondo tempo?

"Avevamo contro una squadra che gioca bene e che merita i punti che ha in classifica. Noi dobbiamo essere più bravi a non farci condizionare dagli avversari, ma continuare a fare ciò che ci ha permesso di raccogliere così tanti punti in 8 partite"