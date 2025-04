Frosinone vs Spezia: Rivalità storica in Serie B per la promozione in Serie A

Si rinnova una grande sfida di Serie B. Quella tra Frosinone e Spezia, due squadre che spesso si sono incrociate nel loro rispettivo cammino per raggiungere la Serie A. Otto anni fa, sempre il 25 aprile, si erano affrontate e i gialloazzurri di Marino, in corsa per la promozione diretta in A, si imposero per 2-0 con reti di Dionisi e Ciofani (sulla panchina spezzina c’era Di Carlo).

Il viaggio inizia il 23 settembre del 2006: 2-2 con tutti i gol nella ripresa, vantaggio di Lodi, pareggio dell’aquilotto Saverino su rigore, ancora avanti i padroni di casa con Ischia e poi nel forcing finale della squadra allenata da Soda, il sigillo di Gorzegno. Si prosegue il 23 febbraio 2008, ancora con il successo di casa, nel rocambolesco 4-2 nel segno di Lodi (autore di una tripletta) poi Amerini (ad aprire), mentre per i liguri realizzano Bianchi e Eliakwu.

È ancora parità il 24 febbraio 2015 con mister Bjelica, 1-1 (prima Ciofani, poi Gagliardini per le Aquile), per poi replicare il risultato il 14 aprile 2018, fissato dai rigori di Dionisi e poi, al 3’ di recupero in extremis da Pessina. Ma dopo il 2-1 del 3 luglio 2020 nella regular season, la gara che più resta nella mente degli spezzini è quella datata 16 agosto, un mese e mezzo dopo. Gli aquilotti di Italiano, grazie al gol di Gyasi vinsero coi laziali 1-0 (nella foto l’esultanza di Nzola, Gyasi e Galabinov), e quindi non bastò la vittoria frusinate al Picco del ritorno, il 20 agosto, con lo stesso risultato in virtù, della miglior classifica al termine del campionato. Lo Spezia salì in Serie A e questa è storia recente.

m. magi