GIOVANI. Il 18enne Baldetti aggregato al ritiro di Santa Cristina

Il giovane esterno sinistro Andrea Baldetti con ogni probabilità sarà aggregato nel ritiro di Santa Cristina. Si tratta di un ragazzo, classe 2007 (18 anni compiuti lo scorso maggio), di cui tutti dicono un gran bene sia dal punto di vista tecnico che agonistico, un potenziale sostituto di Aurelio dopo la partenza di Reca. Dopo Bertola, Benvenuto, Giorgeschi e Mascardi, il 18enne originario di Massa sarà provato da mister D’Angelo nel corso del ritiro. Se poi ci saranno le condizioni dal punto di vista numerico, ovvero se usciranno giocatori che non rientrano nei progetti tecnici, non è escluso che altri ragazzi della cantera potranno essere aggregati in ritiro. Se, ad esempio, Leandro Chichizola partirà alla volta di Modena, anche il giovane portiere Matteo Leonardo (messosi in luce con la Primavera allenata da Claudio Terzi) un talento purissimo, si allenerà con i grandi. A ruota potrebbe salire in Trentino anche il difensore centrale Andrea Bertoncini, classe 2006, originario di Massa, che potrebbe così seguire il concittadino e compagno di squadra Baldetti.

Fabio Bernardini

Nella foto (da www.speziacalcio.com): Andrea Baldetti