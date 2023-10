Giovanili. Under 14 cala il poker. Battute under 16 e 15

Due sconfitte e una vittoria per le giovanili. L’under 16 perde 4-3 a Parma sfiorando una clamorosa rimonta con i gol di Stimolo, Climi e Sartori. In campo Marchetto, Insignito, Venturi, Vignali, Aloisi, Ravecca, Vannucci (41’ Sartori), Ricci (41’ Stimolo), Rosati, Cassano (41’ Fondi), Del Sante (41’ Climi). Under 15 battuta 5-1 a Parma, gol della bandiera di Carbone C. Spezia: Altemura, Mazzanti, Rosini (52’ Battistoni), Albani (41’ D’Auria), Ruggeri (64’ Deiana), Corallo (64’ Bertoncini), Michelotti, Longhi (64’ Ghetti), Carbone C, D’Ambrosio (52’ Carbone R), D’Antonio (41’ D’Andrea). Vince l’under 14 di Giunta 4-0 contro l’Entella con i gol di Zappelli (doppietta), Affanni e Nutile. Spezia: Doretti, Mosti (Dalforno), Pignotti (Petrafesa), Utile, Francini, Bertolone, Murgante (Terzi), Balsano (Lecchini), Affanni (D’Este), Zappelli (Bianchi), Tinfena (Affiane).