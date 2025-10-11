Gli anticipi di Prima e Seconda categoria

La terza giornata del girone D di prima categoria si svolgerà in due giorni e precisamente con quattro partite in programma oggi, sabato, ed altre quattro, domani, domenica, delle otto complessive. Le gare di oggi sono: Atletico Casarza Ligure-Marolacquasanta (Casarza Ligure ore 15 arbitro Carrea di Genova), Forza e Coraggio-Amegliese Iron Fox (Tanca 18 Castellucci della Spezia), Riomaior-Sporting Aurora (Cimma Pagliari 15.30 Ciuffardi della Spezia) e Segesta-Bolanese (Sivori Sestri Levante 18.30 Calmatui di Genova). I marolini, una delle tre capoliste assieme al Casarza Ligure e al Lavagna, cercheranno il successo per conservare la vetta della classifica. Sono decisi a vincere anche i graziotti, ancora fermi a zero punti dopo due giornate, i riomaggioresi per riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Lavagna ed i bolanesi per continuare la loro rincorsa alle posizioni di vertice della classifica dopo l’iniziale sfortunata sconfitta della prima giornata. In questo fine settimana inizia anche il girone F di seconda categoria che vede già due incontri in anticipo questo pomeriggio. La partita più attesa è senz’altro il derby cittadino Mamas Migliarinese-Rebocco (Pieroni Pieve 16 Marongiu di Chiavari) che si è disputato già in Coppa Liguria il 28 settembre ed ha visto il successo dei migliarinesi per 4-2. Rebocchesi che cercheranno pertanto di rifarsi con i granata locali che vorranno, invece, confermarsi per iniziare il campionato nel modo migliore. Cosa che cercheranno di fare anche Albianese e Castelnovese (Albiano Magra 15 Coccoluto della Spezia) nell’altro anticipo della giornata, le quattro partite rimanenti si disputeranno domani, domenica 12 ottobre.

Paolo Gaeta