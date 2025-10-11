Gli auguri del popolo bianco: "Un amore per sempre». L’ad Andrea Gazzoli: "Storia, passione e appartenenza»

"Spezia 1906: un amore così grande!". Un intero popolo ha celebrato, ieri, il compleanno del club aquilotto con messaggi di grandissimo affetto e passione, a testimoniare l’amore viscerale verso i colori bianchi. Un patrimonio da tutelare con prestazioni vincenti e convincenti da parte dei protagonisti. Eloquenti gli auguri inviati dal club Orgoglio Spezzino: "Ti abbiamo amato da fanteti, ti ameremo per sempre. Ultras auguroni vecchio Spezia, 119 anni di passione popolare". A corredo altre pillole di cuore: "Vita mia 1906", "Un legame oltre la partita, Spezia calcio a vita", "Auguri amore mio, sperando in tempo migliori, ma sempre e comunque al tuo fianco", "119 anni di storia, orgoglio e passione", "Sempre e per sempre 1906". La società di via Melara ha celebrato l’evento con un bel post sui canali social, nel quale ha riprodotto un anziano, un adulto e un bambino, uniti per mano, dirigersi verso il ‘Picco’: "119 anni, di generazione in generazione".

A complemento una dichiarazione dell’ad Andrea Gazzoli: "119 anni sono un traguardo importante che sottolinea storia, passione e appartenenza. Lo Spezia è per tutto il popolo aquilotto molto più di un club: è espressione di un territorio, è orgoglio, è un simbolo, ma soprattutto è una parte importante della storia di questa città. Per tutti noi è un onore lavorare per questo club e il nostro obiettivo è fare ogni sforzo possibile affinché i prossimi 120 anni possano essere festeggiati come meritano, dato che si tratterà di un traguardo davvero prestigioso.Tanti auguri Spezia!".

Anche la Lega calcio di Serie B si è unita al coro augurale per il ’compleanno’ dello Spezia con un post pubblicato sul proprio sito social.

Fabio Bernardini