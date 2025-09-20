Gli avversari. Abate senza paura: "Partiamo per cercare la vittoria»

Nel post match di Juve Stabia-Reggiana (0-0), il tecnico delle Vespe Ignazio Abate (nella foto) non ha nascosto le mire ambiziose per il match odierno contro lo Spezia: "Per creare un’identità serve la sfrontatezza di andare al ‘Picco’ per cercare di vincere". Nel corso della consueta conferenza pre-gara l’allenatore campano ha ribadito il concetto: "Dovremo approcciare la partita nell’ottica di un’opportunità di crescita, convinti che potremo fare risultato, nella consapevolezza che sarà una trasferta molto complicata. Ho visto la partita di Empoli, mi è parso di rivedere lo Spezia aggressivo della scorsa stagione". "Spero che in Liguria i nostri tifosi ci diano il sostegno necessario per c’entrare l’obiettivo - ha aggiunto -, sono certo che la Juve Stabia venderà cara la pelle. Sappiamo che in ogni partita, sia in casa che in trasferta, ci sarà da soffrire, dovremo essere bravi a indirizzare la gara come vogliamo noi, pronti a sporcarci le mani. In queste tre giornate di campionato il gruppo ha dimostrato un’identità chiara, sono molto contento del rendimento dei miei giocatori. Pur in presenza di cambiamenti nell’organico stiamo facendo bene, dobbiamo proseguire a fare buone prestazioni, le vittorie arriveranno". La Juve Stabia ha tre punti in classifica. Il sistema di gioco adottato è il 3-5-2. Sicuri assenti Morachioli, Ciammaglichella e Bellich. Nelle fila dei gialloblù vi milita lo spezzino Mattia Mannini.

Fabio Bernardini