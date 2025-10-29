Gli avversari. Andreoletti pensa a qualche cambio: "Troppe tre partite in soli sei giorni»

"Lo Spezia è una squadra fisica e cinica, dovremo avere il coraggio di gestire la palla con qualità". Così il tecnico del Padova Matteo Andreoletti (nella foto). "Di sicuro non sottovaluteremo una squadra che pochi mesi fa ha sfiorato la Serie A e farà una grande prestazione supportata dai suoi tifosi". Il giovane allenatore dei veneti si è anche soffermato sul poco tempo a disposizione per recuperare le energie: "Siamo l’unica squadra in B a giocare 3 partite in 6 giorni. Lo Spezia ha avuto 24 ore in più per recuperare e sono ore importanti. In queste condizioni è complicato preparare la gara. Qualcosa cambierò nella formazione".

Andreoletti dovrebbe modificare l’assetto iniziale con l’inserimento di Lasagna al posto di Buonaiuto e di Barreca per Ghiglione. Assenti: Papu Gomez, Silva e Baselli. Recuperato Pastina. Nelle fila dei biancoscudati figura l’ex aquilotto Crisetig e l’attaccante Seghetti, ex Perugia, vanamente seguito dallo Spezia a più riprese. Il Padova occupa il decimo posto in classifica con 12 punti, frutto di 3 vittorie, altrettanti pareggi e 3 sconfitte. Sette i punti totalizzati lontano dall’Euganeo, con 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. Dieci i gol realizzati dalla formazione biancoscudata, dei quali cinque messi a segno da Mattia Bortolussi. Un ruolino di marcia soddisfacente per una neopromossa, come confermato da Andreoletti: "Rendimento in linea con l’obiettivo di una squadra che punta alla salvezza".

Fabio Bernardini