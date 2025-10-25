GLI AVVERSARI. Biancolino chiede: "fame e grinta contro una squadra molto importante»

"Dobbiamo tornare a essere quelli delle partite scorse, con fame e determinazione". Così il tecnico dell’Avellino Raffaele Biancolino (nella foto), alla vigilia del match contro lo Spezia: "Affronteremo una squadra importante e blasonata, partita con l’obiettivo della promozione in Serie A e che solo qualche mese fa lottava per la massima serie. Un team in difficoltà, ma composto da giocatori importanti e di esperienza in ogni reparto, in grado di risalire la classifica". L’allenatore degli irpini, ex giocatore biancoverde e, protagonista, la scorsa stagione, alla guida dell’Avellino, della promozione in Serie B, ha poi rilanciato le ambizioni della sua squadra dopo la sconfitta nel derby contro la Juve Stabia: "Abbiamo la rabbia e la determinazione giusta per reagire. Abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato e come possiamo migliorare. Di sicuro dobbiamo tornare ad avere la voglia di vincere e dare di più rispetto all’avversario in termini di intensità e fame". Nessun ricorso al turn over da parte del mister dei biancoverdi ("Non penso al turno infrasettimanale") che, per il match odierno, dovrà fare a meno dello squalificato Insigne e degli infortunati Rigione, De Cristofaro, D’Andrea, Favilli, Patierno. Rientrerà tra i convocati l’attaccante Tutino, "anche se ci vuole tempo per recuperare la forma fisica". L’Avellino ha 12 punti in classifica. Al ’Partenio-Lombardi’ gli irpini hanno vinto contro il Monza e l’Entella, pareggiato con il Mantova.

Fabio Bernardini