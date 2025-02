Gli avversari. Castori: "Aquile forti, ma a noi servono punti»

Lo scorso 8 dicembre il Sud Tirol, relegato all’ultimo posto in classifica con soli 13 punti, esonerò mister Marco Zaffaroni per far posto all’esperto Fabrizio Castori, classe 1954. Da allora, in 11 giornate la formazione altoatesina ha racimolato ben 16 punti, vale a dire uno in meno rispetto allo Spezia, portandosi al 17° posto in classifica (zona play-out) con 29 punti: 31 le reti realizzate dal Sud Tirol, 43 quelle subite (peggiore difesa del campionato).

Il tecnico marchigiano ieri ha richiamato alla necessità di muovere la classifica, pur al cospetto della terza forza del campionato: "Lo Spezia è una squadra tosta, fisica, concreta, che sta facendo un campionato importante perché è in lizza per la A. Sarà una partita difficile, ma lo sarà anche per loro perché non possiamo permetterci passi falsi. Stimiamo l’avversario, ma dobbiamo fare punti per salvarci. Lo Spezia ha la miglior difesa del torneo, è pericolosissimo sulle palle inattive perché ha giocatori che calciano molto bene e altri che hanno una struttura fisica importante. Ritmo e intensità dovranno essere le nostre armi. Aver dato continuità a prestazioni e modello tattico, è fondamentale perché ogni squadra deve avere una sua fisionomia".

Saranno assenti Zedadka, Vimercati e Arrigoni. Probabile formazione (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina, Pyythiae, Praszelik, Casiraghi, Davi; Merkaj, Odogwu.

Fabio Bernardini