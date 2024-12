Gli avversari. Dal Canto non parte sconfitto: "Nel calcio può succedere di tutto»

"Piangersi addosso non serve a niente, con i giocatori disponibili andremo a fare la guerra". Il mister del Cittadella Alessandro Dal Canto, nel rimarcare le numerose defezioni della sua squadra – "Angeli squalificato e gli infortunati Maniero, Pavan, Vita, Djibril, Tessiore, Desogus" – ha invitato a rialzare la testa: "Reclutiamo tutti quelli che hanno impatto fisico, in grado di affrontare una partita dall’altissimo livello agonistico, ma anche tecnico visto che lo Spezia è terzo in classifica". "Siamo due squadre similari – ha aggiunto –, che cercano di rubare tempo e spazi agli avversari. Potrebbe venire fuori una partita basata sulla lotta, sulle seconde palle, sull’agonismo". La chiave della gara sarà proprio l’interpretazione ottimale dell’aggressività. "Non dovremo perdere i duelli perché saranno determinanti. Dovremo fare qualcosa in più nella fase difensiva con gli attaccanti e i nostri difensori dovranno essere bravi a reggere l’urto perché loro giocano su questi aspetti". Infine non è mancata una valutazione sullo Spezia: "È una squadra in salute, fisica, che crede in quello che fa e ha entusiasmo, trasportata da un pubblico che è notoriamente un’arma in più, ma le partite vanno giocate, nel calcio può succedere di tutto". Tornano a disposizione Negro e Branca, mentre Casolari e Capradossi non sono in condizioni ottimali.

Fabio Bernardini