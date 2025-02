GLI AVVERSARI. Dionisi è fiducioso: "Aquile forti ma possiamo sconfiggerle»

Spezia forte, ma abbiamo le qualità per batterlo. A lanciare il guanto di sfida agli Aquilotti è il tecnico del Palermo Alessio Dionisi, (nella foto) che ha messo in guardia i suoi sulla forza degli avversari: "Lo Spezia, al ‘Picco’, diventa ancora più forte e aggressivo perché gioca davanti al proprio pubblico. Non sarà la stessa partita dell’andata perché in casa i bianchi hanno un impatto importante, lo dice il loro cammino: su 11 partite casalinghe ne hanno vinte 8 e pareggiate 3, subendo solo 7 gol: nessuno ha fatto meglio di loro".

"Dovremo essere pronti a affrontare una partita ancora più fisica e verticale – ha continuato il mister toscano – bravi a indirizzarla verso le nostre caratteristiche. I nostri avversari sono temibili nelle palle inattive, dovremo focalizzarci sui dettagli". Dionisi ha poi analizzato il percorso della sua squadra: "Dobbiamo fare meglio. Ci aspettiamo un cambio di passo, quando sono arrivato non avrei firmato per questa classifica. Dal mercato è arrivato un segnale importante, la società ci crede, sappiamo che i primi due posti non sono roba per noi, però c’è un altro obiettivo. Sono arrivati tre giocatori bravi che giocavano in Serie A, alzeranno il livello. Mi aspetto che si ottenga di più sul campo perché c’è ambizione, dobbiamo perseverare e crederci".

Al ‘Picco’ previsti gli esordi del portiere Audero e dell’attaccante Pohjanpalo, assenti Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Insigne e Henry.

Fabio Bernardini