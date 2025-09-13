GLI AVVERSARI. Elia l’ex di turno al ’Castellani’. In attacco in forse l’utilizzo di Popov

Durante la sosta, in vista del match con lo Spezia, l’Empoli ha lavorato sia sul 3-5-2 che sul 3-4-2-1, ma sulla decisione finale di Pagliuca inciderà anche lo stato di forma dei calciatori rientrati dalle nazionali. Per esempio, Ceesay è l’ultimo ad aver fatto ritorno ad Empoli e ad ora appare difficile un suo impiego dal primo minuto, così come davanti non è scontata la presenza di Popov, reduce da tre partite in pochi giorni con la Under 19. Tra gli assenti sicuri, oltre agli squalificati Nasti, Obaretin e Guarino, anche gli infortunati di lungo corso Haas, Pellegri e Degli Innocenti per i quali però il ritorno in gruppo si avvicina. Da capire anche le condizioni di Indragoli, che negli ultimi giorni ha accusato un problemino muscolare. Pochi dubbi, quindi, in difesa dove davanti a Fulignati Lovato tornerà ad agire centralmente, con Curto a destra e Carboni a sinistra. Sulle corsie laterali dovrebbe agire a destra l’ex di turno Elia e a sinistra Moruzzi, fresco di debutto in nazionale Under 21. Per quanto riguarda la linea mediana, non ci dovrebbero essere dubbi sull’impiego dell’ultimo arrivato Ghion. Diverso il discorso per gli altri centrocampisti, anche se la sensazione è che Ignacchiti sia comunque favorito per un posto da titolare con Belardinelli e Yepes a giocarsi magari l’altra maglia in caso di centrocampo a tre. Davanti, dovesse riposare Popov, toccherebbe a Shpendi e Ilie con il fantasista romeno pronto anche a fare qualche passo indietro.

Nella foto: Elia