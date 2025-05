Gli avversari. Fiducia Stroppa: "Squadra in salute. In queste partite decisivi gli episodi»

"La posta in palio è altissima, gli episodi saranno determinanti, dovremo essere bravi in entrambe le fasi". Così il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa (nella foto), che nell’annunciare le assenze di Bianchetti e Saro, ha posto l’accento sul buon momento dei suoi giocatori: "La squadra è in ottime condizioni, abbiamo cercato di recuperare energie mentali e fisiche. Non dovremo concedere nulla allo Spezia, squadra cinica che può metterti in difficoltà in qualsiasi parte del campo. Mettiamo da parte la partita disputata in campionato al ‘Picco’, sarà tutta un’altra gara. Sfidiamo uno Spezia forte, ma lo siamo anche noi, faccio i complimenti a D’Angelo". L’allenatore dei grigiorossi ha invocato una prestazione battagliera da parte dei suoi: "Dovremo avere la capacità di fare una partita anche fisica, ne abbiamo le qualità". Non è mancato un richiamo al pubblico locale: "Servirà ancora più partecipazione, perché questo potrà fare la differenza. Contro la Juve Stabia si è respirata un’atmosfera da playoff, stasera spero che i nostri tifosi possano essere ancora più trascinanti". Sulla formazione Stroppa non si è sbilanciato: scontato l’impiego in porta di Fulignati, con il rientrante Antov (in ballottaggio con Folino), Ceccherini e Ravanelli a formare il trio difensivo. In cabina di regia Castagnetti, con Collocolo e Vandeputte mezzeali, Azzi e Barbieri esterni. In attacco si candidano Johnsen e Vazquez. Tre i diffidati: Vazquez, Barbieri e Valoti.

Fabio Bernardini