GLI AVVERSARI. Gli azzurri di Calabro quasi al completo. Due dubbi in attacco

La Carrarese si presenterà al ‘Picco’ quasi al completo. Solo tre i giocatori in dubbio: gli attaccanti Torregrossa e Finotto e il centrocampista Cicconi, non impiegati in Coppa Italia a Udine. Vedremo se oggi, nel conferenza stampa pre-gara, il mister degli apuani Antonio Calabro darà chiarimenti riguardo i tre atleti. Rispetto alla scorsa stagione, non fanno più parte della rosa dei marmiferi Ravaglia, Guarino, Coppolaro, Fontanarosa, Giovane, Milanese, Cherubini, Cerri, Shpendi, Manzari. Sotto le Apuane sono arrivati: Abiuso, Bozhanaj (ex Spezia), Garofani, Cham, Rubino, Ruggeri, Calabrese, Distefano, Accornero, Parlanti. La società ha investito per acquisire Fiorillo e Torregrossa, la scorsa stagione in prestito, acquistati a titolo definitivo. Per la lista over (nati entro il 31 dicembre 2001) questa la composizione dell’organico: Bleve, Oliana, Belloni, Bouah, Illanes, Melegoni, Bozhanaj, Cicconi, Zuelli, Schiavi, Mazzini, Finotto, Capezzi, Torregrossa, Fiorillo, Zanon. Nella lista Under, (nati dal 1° gennaio 2002) Abiuso (2003), Garofani (2002), Cham (2005), Rubino (2006), Accornero (2004), Distefano (2003), Ruggeri (2004), Calabrese (2004), Parlanti (2004), Scheffer (2004). Capitan Marco Imperiale (nella foto) è la bandiera della sqiadra. Calabro, dopo il match a Udine, ha tenuto alto il morale della truppa: "Sono molto soddisfatto della prestazione, abbiamo giocato alla pari".

Fabio Bernardini