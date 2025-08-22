Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Spezia
  4. GLI AVVERSARI. Gli azzurri di Calabro quasi al completo. Due dubbi in attacco

GLI AVVERSARI. Gli azzurri di Calabro quasi al completo. Due dubbi in attacco

La Carrarese si presenterà al ‘Picco’ quasi al completo. Solo tre i giocatori in dubbio: gli attaccanti Torregrossa e Finotto...

di FABIO BERNARDINI
22 agosto 2025
La Carrarese si presenterà al ‘Picco’ quasi al completo. Solo tre i giocatori in dubbio: gli attaccanti Torregrossa e Finotto...

La Carrarese si presenterà al ‘Picco’ quasi al completo. Solo tre i giocatori in dubbio: gli attaccanti Torregrossa e Finotto...

XWhatsAppPrint

La Carrarese si presenterà al ‘Picco’ quasi al completo. Solo tre i giocatori in dubbio: gli attaccanti Torregrossa e Finotto e il centrocampista Cicconi, non impiegati in Coppa Italia a Udine. Vedremo se oggi, nel conferenza stampa pre-gara, il mister degli apuani Antonio Calabro darà chiarimenti riguardo i tre atleti. Rispetto alla scorsa stagione, non fanno più parte della rosa dei marmiferi Ravaglia, Guarino, Coppolaro, Fontanarosa, Giovane, Milanese, Cherubini, Cerri, Shpendi, Manzari. Sotto le Apuane sono arrivati: Abiuso, Bozhanaj (ex Spezia), Garofani, Cham, Rubino, Ruggeri, Calabrese, Distefano, Accornero, Parlanti. La società ha investito per acquisire Fiorillo e Torregrossa, la scorsa stagione in prestito, acquistati a titolo definitivo. Per la lista over (nati entro il 31 dicembre 2001) questa la composizione dell’organico: Bleve, Oliana, Belloni, Bouah, Illanes, Melegoni, Bozhanaj, Cicconi, Zuelli, Schiavi, Mazzini, Finotto, Capezzi, Torregrossa, Fiorillo, Zanon. Nella lista Under, (nati dal 1° gennaio 2002) Abiuso (2003), Garofani (2002), Cham (2005), Rubino (2006), Accornero (2004), Distefano (2003), Ruggeri (2004), Calabrese (2004), Parlanti (2004), Scheffer (2004). Capitan Marco Imperiale (nella foto) è la bandiera della sqiadra. Calabro, dopo il match a Udine, ha tenuto alto il morale della truppa: "Sono molto soddisfatto della prestazione, abbiamo giocato alla pari".

Fabio Bernardini

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su