Gli avversari. Mister Stroppa sprona i suoi: "Possiamo farcela»

Mister Giovanni Stroppa ha caricato la sua squadra in vista del match di stasera: "Siamo ben consapevoli che abbiamo un solo risultato a disposizione, andremo alla ricerca di questo obiettivo. Abbiamo le potenzialità". Il tecnico dei grigiorossi ha raccomandato ai suoi giocatori massima concentrazione: "Non dovremo sbagliare l’approccio alla gara, se staremo bene mentalmente, sono sicuro che faremo una buona prestazione". Sarà una Cremonese con qualche problema in difesa, stante le assenze di Ravanelli e Bianchetti (anche se quest’ultimo risulta tra i convocati). "La preoccupazione c’è, ma inizieremo in undici e finiremo in undici. Prendiamo la partita con il giusto spirito e la giusta mentalità". Facendo tesoro di ciò che non ha funzionato nella partita di andata, Stroppa ha sottolineato: "La spinta è mancata su entrambe le fasce, dovremo essere più bravi a gestire la palla nella metà campo avversaria". Il tecnico dei lombardi ha poi rimarcato le insidie dal punto di vista ambientale: "Dovremo aspettarci una grandissima pressione dall’esterno, il ‘Picco’ è uno stadio che fa la differenza". Non sono mancati i complimenti allo Spezia e a D’Angelo: "La mia stima nei riguardi dello Spezia è totale. È una squadra completa, ha elementi forti in ogni reparto. Hanno disputato un campionato eccezionale. Domani potrà succedere qualsiasi cosa".

Fabio Bernardini