Gli avversari. Pagliuca sicuro: "Servirà la nostra migliore versione per fare bene»

Il tecnico dell’Empoli Guido Pagliuca ha spronato la sua squadra a dare tutto nel match odierno: "Servirà la migliore versione dell’Empoli perché affronteremo una squadra molto esperta, che per nove undicesimi è la stessa dello scorso campionato. Il coefficente di difficoltà si alza, spero che lo stadio sia pieno, ai ragazzi serve l’aiuto dei nostri tifosi. Sarà un test importante per il risultato, dovremo dare tutto in campo". Probabile l’adozione del sistema di gioco 3-5-2. Indisponibili: Nasti, Guarino, Obaretin, Degli Innocenti, Haas e Pellegri. Tra gli azzurri vi sarà l’ex aquilotto Elia. L’Empoli, con il chiaro obiettivo di tornare in Serie A, ha operato un’autentica rivoluzione con 15 arrivi e 23 partenze, chiudendo il mercato con un attivo di 29 milioni. Sono arrivati in azzurro Carboni (Inter), Ceesay (Malmö), Curto (Como), Elia (Spezia), Fulignati (Cremonese), Gasparini, Ghion (Sassuolo), Ilie (Nizza), Lovato (Salernitana), Moruzzi (Juventus), Nasti (Cremonese), Obaretin (Napoli), Pasalic, Pellegri (Torino), Perin, Saporiti e Yepes. Sono partiti per altri lidi: Anjorin, Brancolini (Salernitana), Liberato Cacace (Wrexham), Fazzini (Fiorentina), Falcusan (Universitatea Craiova), Goglichidze (Udinese), Grassi (Cremonese), Gyasi (Palermo), Kaczmarski (Inter), Marianucci (Napoli), Pezzella (Cremonese), J. Seghetti (Livorno), Sodero (Pianese), Štubljar (Groningen), Vallarelli (Reggiana), Vertua (Ostia Mare).

Fabio Bernardini