GLI AVVERSARI. Proprietà americana e grandi aspirazioni: "Ma questa partita non sarà semplice»

Una corazzata sul cammino dello Spezia. Il Monza, la cui proprietà è passata dalla Fininvest a quella del fondo statunitense Beckett Layne Ventures, occupa il secondo posto con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte, con 14 gol all’attivo e 7 incassati. Una squadra chiaramente candidata alla promozione diretta, visto i giocatori in organico, alcuni dei quali di valore assoluto: Caprari, Dany Mota, Izzo, Keita Baldé, Petagna, l’ex aquilotto Pessina, Colpani, questi ultimi tre con presenze anche in nazionale. Per avere un’idea del potenziale di questo complesso, è sufficiente dare una scorsa alla formazione che ha battuto il Palermo al ‘Barbera’, con un giocatore come Colpani addirittura in panchina. Reduce da 4 vittorie consecutive, il Monza si presenterà al cospetto dello Spezia con il chiaro intento, per ammissione del suo allenatore Paolo Bianco (nella foto), "di proseguire nel trend di vittorie". Il tecnico foggiano, classe 1977, che ricordiamo da giocatore avversario dello Spezia nelle fila del Treviso, nei primi anni 2000, in conferenza stampa ha precisato: "Quella contro lo Spezia sarà una gara complicata perché nella squadra ligure ci sono giocatori forti e c’è un tecnico esperto che conosce molto bene la categoria. Per quello che ci riguarda, ciò che è importante è la crescita della squadra". Nelle fila del Monza, oltre a Pessina, figura anche l’ex Patrick Ciurria. Fabio Bernardini