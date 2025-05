Gli avversari. Vazquez ci crede: "A Spezia per fare gol»

Nel dopo partita di Cremonese-Spezia il tecnico dei grigiorossi Giovanni Stroppa (nella foto con D’Angelo) ha subito posto l’attenzione al match di ritorno. "Avremo solo un risultato soltanto, andremo a Spezia per vincere". Sulla stessa lunghezza d’onda l’attaccante della Cremonese Franco Vazquez (140 presenze nel Siviglia): "Noi giochiamo sempre per fare gol, quindi al ritorno a Spezia non cambierà niente. Dobbiamo cercare di fare girare palla velocemente ed essere più cattivi in area, ma non è facile quando si hanno contro avversari così chiusi. Siamo positivi in vista di domenica, daremo tutto e poi si vedrà". Il pensiero va poi alla finale persa l’anno scorso col Venezia. "Non è facile arrivare in finale due anni consecutivi, ma quest’anno faremo di tutto per vincere al Picco". Intanto il difensore grigiorosso Luca Ravanelli, assente giovedì sera, è stato sottoposto ad intervento di appendicectomia. L’operazione è perfettamente riuscita e nei prossimi giorni il classe ’97 seguirà l’iter riabilitativo previsto.