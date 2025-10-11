Gli ex illustri e i 119 anni del Club: "Auguri Spezia. Ora torna a volare"

"I colori bianchi per sempre nel cuore, auguri grande Spezia per i tuoi 119 anni e la tua storia gloriosa. Rialza la testa e torna a vincere per la tua gente, la salvezza è d’obbligo". Alcuni, grandi ex aquilotti, per mezzo delle pagine de La Nazione, hanno augurato il meglio al club per il suo 119° compleanno: "Un onore aver fatto parte di una società così importante". Tra i primi il mitico mister Antonio Soda, colui che riportò le Aquile in B dopo 55 anni, nel 2006, per poi salvarle in cadetteria l’anno successivo: "Ho un affetto grandissimo per i colori bianchi, nel Golfo ho vissuto tre anni indimenticabili, sono un grande tifoso dello Spezia, auguro il meglio al club. Si tratta di una storia gloriosa alla quale mi onoro di aver contribuito insieme ai miei giocatori. Mi auguro che la squadra si riprenda, l’ho vista giocare a Reggio Emilia, penso che le cose si aggiusteranno, stringendo i denti. Bene ha fatto il club a confermare D’Angelo, il campionato è lungo, lo Spezia si potrà riprendere, anche se capisco l’amarezza dei tifosi".

Immancabile il messaggio augurale dell’ex capitano Stefano Sottili, 126 presenze con lo Spezia: "Cosa dobbiamo augurare a una entità cui vogliamo bene? Il meglio assoluto, nel ricordo bellissimo del passato, con l’auspicio che, nel brevissimo termine, possano tornare i tempi migliori. Lo Spezia è parte di me, è la mia seconda casa, calcisticamente parlando la piazza a cui tengo di più". Da Torino messaggi di fede da parte di Alessandro Andreini, 66 presenze e 22 gol: "119 anni di storia, passione e orgoglio. Un percorso fatto di battaglie e tanto cuore. Buon compleanno Aquile! Lo Spezia ha sempre avuto un’identità e un cuore, trasportato da una piazza che lo sostiene incessantemente, caratteristiche che sono sicuro non mancheranno anche quest’anno. Forza ragazzi!".

All’appuntamento con il cuore non poteva mancare Francolino Fiori, 112 presenze e 31 gol: "Lo Spezia per me è emozione pura, ho i brividi ogni volta che vedo le maglie bianche e il Picco. Sono 119 anni di grande storia di un club amatissimo da parte di tutti noi. Il legame con Spezia è qualcosa di unico, il cuore è sempre lì, accanto a quella magnifica gente che ama a prescindere. Un onore aver fatto parte della storia del club, speriamo che gli auguri di buon compleanno siano di buon auspicio per una ripresa veloce". Parole al miele di Roberto Chiappara: "Caro Spezia, appena arrivato mi hai fatto sentire la passione della tua gente, mi hai permesso di rappresentarti, abbiamo vissuto insieme stagioni memorabili, ti sarò sempre grato per quello che mi hai trasmesso. Sai quello che rappresenti per me, sono orgoglioso di sapere che la tua gente non mi ha mai dimenticato. Tanti auguri Spezia per questa data che racconta 119 anni di passione, vittorie e sconfitte ma, soprattutto, di grandi emozioni che la tua gente sempre e comunque ha saputo e sa trasmettere. Spezia cara, Sei sempre nel mio cuore, il sindaco".